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【退休理財】調查指逾6成港人對退休沒有信心　教你建立退休信心3部曲

退休及生活保障 18:00 2020/10/03

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【退休理財】調查指逾6成港人對退休沒有信心 教你建立退休信心3部曲 -

滙豐Finfit調查指出，逾6成受訪者有儲蓄習慣，儲蓄金額大約是薪金的3成，但仍有逾6成受訪者對退休沒有信心。究竟是甚麼令港人對退休存有無力感？

要有信心做到安穩退休，不妨問問自己以下幾個重要問題：

  • 你是否已做好退休財務策劃？
  • 你是否清楚了解退休需要多少使費？
  • 你的退休儲蓄進度是否符合預設目標？

以「永久離港」提早領取強積金只因移民？【下一頁

第一步：財務策劃

建立退休信心的首要步驟就是積極作出財務策劃。該調查顯示，4成受訪者未有訂立退休儲蓄計劃，尤其屬於單身或沒有子女的已婚夫婦組別。相反，已婚並要供養子女的受訪者在財務策劃上比較做得好，即使他們同樣會擔心退休問題，但他們同時更關心如何做好應對，例如他們大多數都預備好應急錢（約為6個月的基本生活開支）應付突如其來的使費。

第二步：訂立儲蓄目標

其實要訂立退休儲蓄目標並不困難，滙豐退休儲蓄計算機便可以幫你估算退休金額。輸入一些基本資料，如年齡、預期退休年齡、預期壽命、現時的每月儲蓄金額、現有的累積儲蓄金額、個人理想退休生活的每月開支等，計算程式就能自動算出你的退休金金額是否足夠。

此外，如果你不知道你的理想退休生活模式每月開支大約是多少，可參考《滙豐退休策劃指標》，我們會每季定期更新，提供基本、簡約、舒適及豐盛四個生活模式的每月開支供參閱。

退休投資組合必備3隻優質股【下一頁

第三步： 定期檢視退休儲蓄狀況

退休投資或儲蓄可以有很多方法，其實強積金都可以是你的退休投資夥伴，不僅是強制性供款，如果你發現單靠現時儲蓄步伐未必足夠令你安心退休，不妨考慮特別自願性供款及設有免稅額的可扣稅自願性供款。

選好合適自己的投資工具後，當然還要積極管理，定期檢視儲蓄進度是建立退休信心的其中一個重要關鍵。

（節錄）

【原文：建立退休信心三部曲

撰文 : 葉士奇 滙豐香港退休金主管

欄名 : 退休理財

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