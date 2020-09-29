▲ 女友舉家移民英國 29歲公務員男友不捨「鐵飯碗」

自從英國放寬BNO移民規定後，令不少港人萌生移民英國的念頭。有自稱公務員的男網友發帖指，女朋友下月舉家移民英國。雖然家人有能力移民，但沒打算離開，自己亦捨不得公務員這份穩定工作，因而灰心向網民求助「係咪分得手？」。

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「鐵飯碗」與移民英國女友二揀一

一名29歲的男網民在facebook專頁「公務員Secrets」投稿，指25歲女朋友及其家人將於下月舉家移民，「佢屋企人連樓都賣埋，10月尾到就要搬，去其他親戚到住住先，所以都應該走硬」。兩人大感不捨，更決定善用餘下的時間，去不同的地方留下美好的回憶。

該網民續指，自己不想離港發展，表示「已經喺政府做咗6年，就升職！」雖然事主捨不得女友離開，但不想自私留住女友。該網民更透露家人有能力移民，但自己及家人都沒有打算離港發展，他亦無法放棄穩定的政府工作，因而發帖求問是否只可以分手。

網民直斥事主自私

帖文一出隨即引來網民討論，不少網民直斥事主愛政府工多於女朋友，更勸事主及早放過女友。此外，不少網民認為事主已非小朋友，可以自行決定去留，不應受家人或工作影響。同時，有網民指事主29歲仍算年輕，即使到外國由零開始亦非難事。

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移民前需考慮3大因素

認可理財策劃師林昶恆（Alvin）坦言，如果是普通文職的公務員，沒有專業資格，要在外國找同樣薪酬的工作是相當困難。此外，英國的BNO移民計劃，居英5年後才可申請永居，而這5年是無法享有當地的社會福利。

他續指，就理財層面分析，移民一般需考慮3大因素，分別是收入、支出及財富管理。就收入而言，從事學術或科學有關的工作，可能在外國更易找到工作機會。第二個因素是支出，香港的樓價及生活費用高昂，而外國的樓價及生活成本較低，在外國生活或可減少支出。不過，他亦提醒市民若有意到外國退休，亦需考慮醫療開支問題。財富管理方面，他直言香港較為優勝，因為不少國家都會針對投資資產回報或收益的收取資本增值稅。他建議在計劃移民前，可以先衡量3方面的因素再作決定。

記者：曹佩鈞