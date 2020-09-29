▲ 【月供股票】月供股票應點揀？理財專家龔成教你進取穩建選股 -

月供股票一直被視為懶人投資方法，讓投資者毋須每天緊貼市況，即能在股票價格較低時購入較多股票，而在價格較高時則購入較少股票，將投資成本價「拉勻」。不過，疫市下不少收息型的藍籌股股價大幅回落，還有哪些股票值得月供？請來理財專家龔成分享月供股票的選股策略。

進取投資者 可選恒生科技指數ETF

證券持牌人、專欄作家龔成指，投資者選擇月供股票時應根據個人投資目標及可承受的風險，制定合適的投資組合。他認為，月供股票組合中可有3隻或以上的股票。

年輕人若投資目標較為進取，可考慮選擇潛力股及恒生科技指數ETF，包括恒生科技指數ETF （03032） 、南方恒生科技 （03033） 及安碩恒生科技 （03067） 。

他分析指，以上的恒生科技指數ETF適合作長期投資，即使現價不算便宜，股價尚有上升空間，並不建議單注大量買入，但月供的話則可有效地分注投資。

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穩建投資者 可選盈富基金

他認為，一般投資者若尋求穩建投資，則可考慮選擇追蹤恒生指數的盈富基金 （02800） ，再配合個人看好長遠發展的收息股。以每月月供8,000元為例，他認為可以用4,000元月供盈富基金，另外4,000元分散投資2隻收息股，每隻2,000元，達到穩建投資及收息的效果。

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責任編輯：李瑩