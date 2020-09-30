  • 30°C
香港時間 : 2020930日 (三) 12:03
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

先甜後苦的按揭實例　發展商按揭優惠期完利息大增

博客 11:03 2020/09/30

分享：

先甜後苦的按揭實例　發展商按揭優惠期完利息大增

過去幾年，不少發展商都有為旗下新盤提供高成數按揭，而且還款初期普遍設有優惠，幾年過去，此類以發展商高成數按揭入市的買家，卻開始面對長期支付高息的問題。

陳小姐在2年多前，購入港島一個約2,000萬元的新盤單位，當時發展高提供85%一按，即借1,700萬元，還款期30年，首2年半利率為P-2.75厘，即2.25厘。每月供款約6.5萬元；優惠期後利率為P（5厘）。

2年半後，樓價幾乎不升不跌，未償還本金約1,600萬元，利率轉為5厘，每月供款會上升至8.9萬元。陳小姐一家收入約15萬元，按息上升後，每月供款會佔月入約6成。理論上她可以透過部分提早還款，又或轉按以減少供款開支，但現行措施下，市值2,000萬元的物業，銀行按揭金額上限只是1,000萬元；轉按便要有600萬元的現金彌補新舊按揭之間的差額。

應考慮優惠期後財政負擔

而現實是，選用發展商高成數按揭入市的買家，當初的財政情況普遍是欠缺首期，又或收入不足以通過銀行按揭的壓力測試。除非他們在數年時間內現金儲備大量增加、否則在新盤一按的優惠期後，其實難以轉按。

在上述例子中，事主的收入較高，扣除每供款，應該不至於嚴重影響生活。但高額的供款，可能會在未來一段日子持續削弱他們的儲蓄能力。

套用近期一套電影的金句：「What happened, happened」。過去採用類似按揭計劃入市的買家，既然難以轉按，剩下的應對方法便只有：

1. 繼續供樓、
2. 繼續供樓，並維持儲蓄，定期減債，減少未償還金額，為未來轉表作準備、
3. 考慮賣樓離場。

而對未入市的買家來說，遇上此類產品時，便應提醒自己，在數年的優惠期過後，恢復正常利率供樓，會對自己的財政有多大影響。計算後認為衝擊可以接受，才好決定是否以此入市。

撰文 : 葉敬誠 按計劃有限公司執行董事

欄名 : 宏觀論按

最新專欄文章 更多

博客 - 放寬壓測你就買到心水樓？
2020/09/23
放寬壓測你就買到心水樓？
博客 - 業主的祈禱：樓價不要升太快！？
2020/09/16
業主的祈禱：樓價不要升太快！？
博客 - 撻訂=睇淡？　如何解讀新盤撻訂警號
2020/09/09
撻訂=睇淡？　如何解讀新盤撻訂警號
博客 - 低息期再延長　樓市不宜過於悲觀
2020/09/02
低息期再延長　樓市不宜過於悲觀
博客 - P按轉H按的好處與風險
2020/08/26
P按轉H按的好處與風險
按揭貸款 物業按揭 轉按 樓價

上一篇文章

勞力士專家Ivan Sir推介5枚舊裝Submariner　保養4大重點首要扭緊錶冠

下一篇文章

轉型全渠道企業 必先考慮7因素
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

博客 - 拆解四大熱門股投資前景（滙豐及美團點評篇）
拆解四大熱門股投資前景（滙豐及美團點評篇）
博客 - 3隻抗逆力強的低估值龍頭股
3隻抗逆力強的低估值龍頭股
博客 - 拆解四大熱門股投資前景（小米及騰訊篇）
拆解四大熱門股投資前景（小米及騰訊篇）
博客 - 首批限量3,000張！虛銀Mox不銹鋼黑卡開箱（有片）
首批限量3,000張！虛銀Mox不銹鋼黑卡開箱（有片）
博客 - 【保就業計劃】百佳惠康回饋社會計劃　難除「左手交右手」之嫌
【保就業計劃】百佳惠康回饋社會計劃　難除「左手交右手」之嫌
博客 - 【2020月供股票】不容錯過！低風險月供股票組合名單
【2020月供股票】不容錯過！低風險月供股票組合名單