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【月供股票】月供股票愈供愈跌？　理財專家龔成教你月供股票投資策略

理財學堂 18:33 2020/09/29

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【月供股票】月供股票愈供愈跌？　理財專家龔成教你月供股票投資策略 -

月供股票採用平均成本法，一直被視為懶人投資的方法之一，好處是投資者毋須每天緊貼市況，即能在股票價格較低時購入較多股票，而在價格較高時則購入較少股票，將投資成本價「拉勻」。不過，疫市下不少收息型的藍籌股股價大幅回落，以往深受投資者喜愛的滙豐 （00005） 停派息以外，也一度跌破世紀供股價。若月供股票愈供愈跌，應否考慮換馬或停供？請來理財專家龔成分享月供股票時要認識的投資策略。

愈供愈跌　應考慮公司長遠盈利能力

月供股票雖被視為懶人投資的方法之一，投資者毋須擔心市場短期波動，也能達到財富增長的效果。不過，這也不代表投資者不用關心月供股票的情況，證券持牌人、專欄作家龔成分享指，月供是長期買入股票的方式，投資者應考慮該公司的質素是否值得長綫投資，而作出停供及沽出的決定。

以滙豐為例，他認為滙豐的盈利能力已較以往明顯減弱，未必適合再繼續持有或月供，可考慮減少個人投資組合中所佔的比重。

相反，他認為即使領展 （00823） 受累疫情，過去一年累跌近25%，股價現回落至60元的水平，認為公司仍具有發展潛力，疫情的不利因素只屬於中短期，因此可作長期月供的選擇。

現持有滙豐應點算好？【下一頁

投資期建議最短5年　止蝕非看股價升跌

月供股票一般均建議為長期投資，龔成認為投資期應設為5年或以上，又提醒投資期間「非盲目月供」，應定期檢視投資組合的表現。他又提醒，若投資者有意為月供股票設定止蝕位，應考慮的是該企業的增長潛力，而非單靠股價的高低。

以滙豐為例，他分析指，銀行業在2008年金融海嘯後發展方向有明顯轉變，投資者應考慮行業整體發展及公司的基本因素等，決定是否值得長期持有，甚至考慮減持或設定止蝕位。

諗住All-in？一注獨贏策略不適合大部分人！【下一頁

投資者需具分析股票能力 

月供股票被視為投資入門的途徑之一，龔成認為，即使月供股票採用平均成本法，能助投資者避免在高位時一注買入，有助不諳投資的投資者入市，但投資者仍要具有一定的分析股票能力。由於月供股票是長期投資，選股時需考慮到公司本身的盈利能力及發展潛力等，亦考投資者的投資眼光。

若投資者不善於分析及選股，他建議可考慮買入交易所買賣基金（ETF），相較投資於個別股票，更能減低風險和波動。

他認為，月供股票未能有效捕捉到市況的低位，若投資者具有一定的投資經驗及知識，懂得捕捉股份的低位買入，或毋須參與月供計劃，可直接在市場進行買賣。

月供股票選股策略【下一頁

責任編輯：李瑩

欄名 : 理財學堂

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