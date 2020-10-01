▲ 【中秋節2020】4日連假去邊好？精選5大中秋好去處

中秋節連同國慶日有4日連假，雖在疫情下未能外遊，本地遊亦有不少選擇。想感受濃厚的節日氣氛，有大澳花燈節；想有旅遊的感覺，有D2 Place「秋日文化祭2020」。即使是留港過節，亦可多姿多彩，以下精選中秋假日5大好去處，總有一個啱你心水！

1. 大澳花燈節

由民間組織「大澳非茂里」及「香港開心D」舉辦的「大澳花燈節」，今年已是第3年舉辦。為了慶祝中秋佳節，大澳吉慶街已掛上逾800個七彩繽粉的手繪燈籠，全由街坊、義工合力繪製及佈置，並會在每天晚上6時30分起亮燈。花燈配合大澳水鄉的風情，相信會份外有節日氣氛。



地址：大澳吉慶前街

亮燈時間：晚上6時30分至9時30分

活動日期：即日至10月底

前往交通：

新大嶼山巴士 11綫

東涌站巴士總站 —大澳

平日車資： 11.8元，假日車資： 19.2元

富裕小輪：屯門—東涌—沙螺灣—大澳

登船地點：屯門：屯門渡輪碼頭D泊位（海翠花園對出）

東涌：東涌發展碼頭東泊位

沙螺灣：大嶼山沙螺灣碼頭

大澳：大嶼山大澳海濱長廊登岸梯級

服務性質 分段 成人每程收費（港元）

星期一至星期六 成人每程收費（港元）

星期日及公眾假期 快速船 屯門 - 大澳 27 32.5 分段收費[屯門 - 東涌] 19.5 19.5 分段收費[沙螺灣 - 東涌] 18 30 分段收費[沙螺灣 - 大澳] 19.5 32.5 分段收費[沙螺灣 - 屯門] 21.6 32.5

普通船（只在加班服務使用） 屯門 - 大澳 21.6 27 分段收費[屯門- 東涌] 16.2 16.2 分段收費[沙螺灣 - 東涌] 15 25 分段收費[沙螺灣 - 大澳] 16.2 27 分段收費[沙螺灣 - 屯門] 18.4 27

2. D2 Place「秋日文化祭2020」

D2 Place一連九日的「秋日文化祭2020」以「燈籠」作為慶典主題，設有大型燈籠牆及夜光鳥居，還有中秋慶典手作市集，打卡之餘亦可購物！今年文化祭更伸延至二期天台花園，設置巨型月亮和水燈許願池，現場另提供的浴衣租用服務，倍添身處日本旅行的感覺。

秋日文化祭—燈籠牆與夜光鳥居、新月許願水燈池

活動日期：9月26日至10月4日（下午4時至晚上9時）

活動地點：D2 Place一期天台花園

秋日文化祭—手作市集

活動日期：10月1日至10月4日（下午1時至晚上9時）

活動地點：D2 Place一期2樓The SPACE

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3. 饒宗頤文化館：「負能量市集2.0 - 負負得正」中秋市集

一年一度的饒宗頤文化館開放日將於中秋節假期10月1日至4日舉行，同場加映「負能量市集2.0 - 負負得正」中秋市集。參觀饒宗頤文化館外，亦能透過參與以釋放負能量為主題的中秋市集，治癒心靈。約齊朋友，趁今個中秋踢走2020年的負能量！

4. 天際100

想破格一點於高空賞月，可到全港最高的觀景台「天際100」！天際100更推出中秋快閃優惠，即日起至10月4日於黃昏5時後在天際100一樓票務大堂購票入場，2人同行賞月票價只需168元。

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5. 利東街：「團緣‧月滿利東」

由10月1日起，利東街舉行「團緣‧月滿利東」，步行街掛滿逾650個傳統大紅燈籠，更會於每日下午5時燈籠亮燈。打卡之外，利東街更推出的會員餐飲及購物獎賞，消費滿1,000元即送200元現金折扣券及額外1小時免費泊車優惠。

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責任編輯：李瑩