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半澤直樹2完美落幕！回顧劇中12大職場金句

職場 15:18 2020/09/29

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半澤直樹2完美落幕！回顧劇中12大職場金句

由堺雅人主演的日本職場神劇《半澤直樹》一直深受觀眾歡迎，日本第二季結局收視更高達32.7%，更成為「今年日劇收視第一」與「令和時代日劇收視第一」的劇集。劇集一針見血道出日本職場階級文化，引起不少打工仔共鳴。除了第一季的「以牙還牙，加倍奉還」外，第二季亦有不少精警對白，今次就盤點了兩季《半澤直樹》提及的職場金句，你又有否共鳴？

《半澤直樹》以銀行業生態為主綫，講述在銀行職員半澤直樹，與銀行內外敵人「戰鬥」的故事，解決銀行困難之餘，更反擊邪惡上司。劇集描繪了不少職場的真實面貌，更誕生了不少職場金句。

5大開會潛規則【按此

日劇《我要準時下班》金句，反思工作及OT意義【按此

《半澤直樹》12大職場金句

金句1：

雖然我相信人性本善，但吃虧必定以牙還牙、加倍奉還！

金句2：

下屬的功勞是上司的功績，上司的錯誤是下屬的責任。

金句3：

要珍惜人與人之間的關係，不要像機械人一樣工作。

金句4：

我決定不再看別人臉色行事，用真心誠意去善待對方。

金句5：

人的價值不是用金錢衡量。

金句6：

不要輕看這粒小螺絲，體型雖小，重量又輕，但非常結實，而且日本都是靠這樣的螺絲支撐着。

金句7：

被施予恩惠的話，必定回饋，這是報恩！

金句8：

一遇到事情就只會把人事掛在嘴上，你是去向老師告狀的小學生嗎？

金句9：

重要的不是在哪工作，而是如何去工作！

金句10：

只要是我應當為之的事，我必定全力以赴，這就是上班族！

金句11：

腳踏實地誠懇做事的人必能得到回報。

金句12：

凡事都要跟上司爭是沒用的。

責任編輯：曹佩鈞

欄名 : 職場知多啲

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