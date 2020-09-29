拆解四大熱門股投資前景（小米及騰訊篇）

上篇分析了昔日股王滙豐 （00005） 及美團 （03690） ，本篇到小米 （01810） 及騰訊 （00700） 。

【上篇】滙豐及美團投資前景，按【上一頁】了解

小米：高管套現啟動跌浪

在去年底及今年初，筆者已寫過可以買小米或者月供，當時股價約10元水平。不過，之後小米股價平平，主要因為大批低價認股權壓住。到5月份，市場開始炒小米染藍兼季績較預期好，股價才開展升浪。

此外，另一重要關鍵是6月23日，小米公布將回購公司已發行股份總數10%的股份，成為升穿年初高位的第二波升浪動力；8月中下旬公布的第二季績則燃點了第三波升勢。

然而，小米亦逃不過藍籌魔咒，染藍後股價要下跌。於9月中，小米高管林斌以每股配售價介乎22.55元至22.85元配股套現，使股價觸頂下跌後的首波反彈告終，再加上市況轉差，令到股價再向下尋找支持。初步看17元至18元水平能否企穩，再向下就要看15元。

▲ 高管套現後，小米股價啟動跌浪

騰訊：電商業務為未來焦點

騰訊可說是最充分受惠於宅經濟的股份，尤其是第一季業績好過市場預期，收入為1,080億元（人民幣•下同），按年增26%，盈利按年增長6%至289億元。其中，網絡遊戲收入按年升31%至373億元，優於市場預期。另潛在增長金融科技及企業服務則按年增長22%至265億元。

到第二季，收入1,149億元，按年增長29%，按季增長6%。盈利為331億元，按年升37%，按季升15%。網絡遊戲收入按年增長40%至383億元。金融科技及企業服務，按年增長30%至299億元。今年首兩季表現稱得上收貨有餘。

微信在美國業務不大

雖然騰訊的美國業務可能被查，但相信實際影響應不大，始終微信在海外的重要性不可跟內地相比，亦應不會左右遊戲攻海外的策略。至於限未成年人玩遊戲的時間及課金設限方面，由於他們不是課金主力，影響應不大，只是再釋出防止沉迷的訊號是一個隱憂。

不過，推動騰訊自3月開始的升浪，並非遊戲，而是全年業績透露出小程序電商生態下2019年總交易額按年增長160%至8,000億元，騰訊並且稱會加大微商投入布局。在今年8月底，具直播帶貨的「微信小商店」上綫。日後推升騰訊要看電商表現及螞蟻集團上市後微信支付會否分拆。騰訊過去5年的平均PE為42倍，如跌至40倍以下，可以開始收集。

▲ 騰訊電商業務仍為未來焦點

【原文︰拆解四大熱門股投資前景】（收費文章）