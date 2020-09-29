拆解四大熱門股投資前景（滙豐及美團點評篇）

港股反覆偏軟，在四大熱門股份騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、小米 （01810） 及昔日股王滙豐 （00005） 之間，會不會有投資機會？

滙豐：陷入最黑暗期

滙豐為近來市場焦點。筆者在4月初，即滙豐股價仍接近40元時已分析過，叫大家不要買，甚至應趁剛好碰上股災時換馬。到8月中出了中期業績後，也有分析過滙豐未見曙光，不應戀棧。

滙豐股價近日曾失守28元，股價繼續處於弱勢，但到了現水平，未沽者相信都未必會沽。不過，碰巧再遇上跌市，尤其新經濟股都下跌，可視為逃生窗口。

▲ 滙豐股價曾失守28元。

滙豐現時最大的潛在問題是「身份認同」，用擬人法比喻，就是一個拿工作簽證的英國人在香港生活了很久，建立起事業，但在中國人或不少香港人眼中，仍然是老外，不是自己人重組；在西方人，甚至英國本土眼中，她已是中國香港人。因此想左右逢源時，碰了一臉灰。

憧憬重組瘦身及亞太區戰略

按市場消息，滙豐本來的宏圖是重組瘦身，賣掉歐美資產，大舉投資亞太。目前滙豐最賺錢的地方是香港及中國，如果投資中國遇阻，市場憧憬的重組及亞太區戰略就只會淪為空談，滙豐目前可說正經歷最黑暗時期。

滙豐的基本因素並不吸引，但目前市場正在反映風險折讓及情緒主導。因此，不再建議大家全數沽出，但仍可考慮沽一半或三分二換馬。

滙豐前景不明朗，但之前定下的方向正確，假如管理層仍堅定執行，尚可抱一絲希望，如果又再舉棋不定，建議狠心放棄，因為未來幾年都不會有望走出谷底。

▲ 目前滙豐最賺錢的地方是香港及中國

美團點評：或要擠泡沫

在2月初筆者寫撰文，指可買入美團、騰訊及阿里健康 （00241） ，當時股價分別約在100元、370元及10.5元水平。三隻股之後都有可觀升幅，美團最高更見過280元。

前文回顧，按此

在這段期間主要因為幾個因素推升美團股價：

1. 美團創辦人兼首席執行官王興豪言：「到2025年每天達到1億定單，每單賺到1塊錢的經營利潤。」；

2.「美團月付」於5月底正式上綫，市場憧憬可對標螞蟻集團微貸科技業務（今年上半年佔集團收入39.4%）；

3. 7月成立「優選事務部」，以「美團優選」攻佔社區團購；

4. 美團出行App推折扣攻叫車市場，甚至傳會併購滴滴出行，而投資理想汽車亦引發布局新能源車的憧憬；

5. 第二季業績好過市場預期；

6. 憧憬成為恒指成分股。

受惠多項憧憬，市場着眼點放在市值上，認為長遠可跟騰訊及阿里巴巴看齊，所以市值很快由1萬億元衝上1.5萬億元。筆者長遠仍看好美團開展新業務及實現變現能力，但PE超360倍，短期要小心或出現較大調整、擠泡沫。

▲ 仍看好美團開展新業務及實現變現能力

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