Mox不銹鋼黑卡開箱　4步即可啟動實體Mox卡

Activation Method ── 呢個明顯比WeLab要做得好喇

咁個Card activation都幾簡單，唔使上網、唔使打去Call centre，開着個App、揀Card Activation、拍張卡埋去、自定個6位數字PIN就OK了。

其實成個過程同WeLab唔差得好遠，唯一係WeLab係喺個包裝盒度落一個QR Code，最後一步唔係拍張卡落手機、而係掃個QRCode咁咯。

咁就梗係無直接NFC拍張卡落去咁好玩啦，仲有我Activate我張卡嘛，掃甚麼QR Code呢？

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最後的Thank you note

喺卡背後有個內頁收埋咗兩張卡仔，一紙係CEO嘅Thank You Note、另一張係啲宣傳洗腦嘢啦，後者設計上用返另一隻Corporate color天空藍，我覺得喺個設計上都唔錯啦！

華田就覺得Mox係目前為止最啱心水嘅VB，無論喺成個UX design、Customer proposition、Ecosystem方面都令華田覺得Mox係目前為止方向最正確嘅VB。

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【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (95) — Mox 純黑不鏽鋼卡開箱！】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。