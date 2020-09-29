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Mox不銹鋼黑卡質感如何？2個值得留意嘅細位

知識內涵 13:34 2020/09/29

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封面設計點評 ── 2個值得留意嘅細位

純黑設計，卡面右下用咗自家Mox X Logo，左上清晰寫上銀行名，右上用咗好少見嘅壓花灰階MasterCard Logo，左邊有Jetco Chip、左下有Cardholder name。

我諗喺設計上有2個比較特別嘅地方，首先呢張卡個MasterCard logo係灰白色的，呢個設計唔係Mox獨有喇，不過喺香港真係少見，留意返DBS張Black World Mastercard右下個Logo都係用紅橙設計的……

咁華田上次見呢個Design係幾時呢？HSBC Jade張「真」Black Card就有喇。其實大家都攞到呢張的，放780萬港紙、加跪喺度求HSBC邀請你就OK喇！

第二個特別位呢，就係呢張卡係有MasterCard PayPass（即係可以「嘟」嘅），但係PayPass個Logo喺封面無顯示，反而收埋咗喺卡背，呢個都幾少見！

虛擬銀行會有全面取代傳統銀行的一天嗎？【按此

攞上手個質感如何呢？

我知大家睇咗咁耐，都係最想知攞上手係點的。

第一個感覺就係「墜手」！實在比WeLab嗰張閃靚靚薄卡紙墜手太多喇！攞起手比一般信用卡要厚身少少，當然亦都硬淨好多喇。

不過呢啲都係Expected啦，反而想講吓張卡個「鋼水」無想像中咁多、隻黑色無想像中咁「亮黑」、個Color tone比我預期中要Dull好多，即係你唔攞上手係好難發現佢唔係一張膠片……

至於可唔可以如傳說中用嚟撬嘢或者開門鎖呢？未試，因為張卡唔係我嘅，不過我都自己開咗戶口喇，或者我可以用我自己嗰張試吓嘅……

Mox不銹鋼黑卡開箱片【上一頁

如何啟動Mox不銹鋼黑卡？請到【下一頁

 

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (95) — Mox 純黑不鏽鋼卡開箱！】

撰文 : Wallace Tin

欄名 : 華田銀行

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