首批限量3,000張！虛銀Mox不銹鋼黑卡開箱（有片）

萬眾期待、千呼萬喚嘅Mox終於開咗業,傳說中嘅純黑不鏽鋼卡不但無走到數,仲話會將原來首3,000個嘅Quota畀埋首20,000個Fans咁話(雖然話製作需時叫之後嗰17,000人用住藍卡先,之後再補返,有拖無欠……)。

咁張純黑不鏽鋼卡質感如何呢?成個Package寄過嚟又點呢?Card Activation又點做呢?華田今日就同大家開心Share吓啦!

製作速度都相當快

首先要講明,張卡其實我身邊一個走在時代尖端的Bank worker的,所以有啲位我一定要打格仔喇,大家見諒見諒哦。

一開始大家都擔心個製作時間會好長,加上聽聞最近香港郵政大塞車搞到WeLab都中晒招,但係今次整個製作+運送過程真係出奇地快,9月10號下晝成功開戶,9月16號就已經寄到屋企,除咗Mox有盡快送啲資料去整卡之外呢,好明顯仲因為佢係直接寄DHL由海外直送香港的!

呢個真係要讚讚讚喇!

純黑雙層拉封設計 ── 都OK Fancy的

拆開外層黑色貼咗地址嘅信封,入面係另一層黑底白字寫住

Welcome to a new kind of experience 銀行 從此不一樣

嘅黑色細盒仔,咁點打開呢?見唔見到右邊有條細繩仔?

跟住就要睇片喇!

第一次玩個感覺都幾Fancy的……

一路拉開中間會有同樣用黑底白字、寫住

Your all-in-one Mox Card is here

One card for all purchases and cash withdrawal

一張Mox Card無限可能

購物提款一卡辦妥