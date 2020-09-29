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首批限量3,000張！虛銀Mox不銹鋼黑卡開箱（有片）

博客 13:34 2020/09/29

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萬眾期待、千呼萬喚嘅Mox終於開咗業，傳說中嘅純黑不鏽鋼卡不但無走到數，仲話會將原來首3,000個嘅Quota畀埋首20,000個Fans咁話（雖然話製作需時叫之後嗰17,000人用住藍卡先，之後再補返，有拖無欠……）。

咁張純黑不鏽鋼卡質感如何呢？成個Package寄過嚟又點呢？Card Activation又點做呢？華田今日就同大家開心Share吓啦！

點解虛擬銀行先出Debit Card係高明選擇？【按此

製作速度都相當快

首先要講明，張卡其實我身邊一個走在時代尖端的Bank worker的，所以有啲位我一定要打格仔喇，大家見諒見諒哦。

一開始大家都擔心個製作時間會好長，加上聽聞最近香港郵政大塞車搞到WeLab都中晒招，但係今次整個製作+運送過程真係出奇地快，9月10號下晝成功開戶，9月16號就已經寄到屋企，除咗Mox有盡快送啲資料去整卡之外呢，好明顯仲因為佢係直接寄DHL由海外直送香港的！

呢個真係要讚讚讚喇！

純黑雙層拉封設計 ── 都OK Fancy的

拆開外層黑色貼咗地址嘅信封，入面係另一層黑底白字寫住

Welcome to a new kind of experience
銀行 從此不一樣

嘅黑色細盒仔，咁點打開呢？見唔見到右邊有條細繩仔？

跟住就要睇片喇！

第一次玩個感覺都幾Fancy的……

一路拉開中間會有同樣用黑底白字、寫住

Your all-in-one Mox Card is here
One card for all purchases and cash withdrawal

一張Mox Card無限可能
購物提款一卡辦妥

嘅過渡頁。

咁最右手邊就係張純黑不鏽鋼卡喇！不過，純黑都有純黑嘅問題，就係啲灰塵會好現，你睇吓呢份嘢畀我哋玩咗幾次就已經污糟晒……

再畀多個Close-up。

Mox不銹鋼黑卡質感如何，請到【下一頁

 

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (95) — Mox 純黑不鏽鋼卡開箱！】

撰文 : Wallace Tin

欄名 : 華田銀行

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