  • 27°C
香港時間 : 2020929日 (二) 07:06
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

太興美食現金券買$1,000送 $150　Skechers 9月清倉日低至$90

消費錦囊 07:00 2020/09/29

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、太興：美食現金券買$1,000送 $150

太興推出$50港式美食現金券「買$1,000送$150」優惠，3大品牌 太興 、靠得住、敏華冰廳近100間分店適用，由即日起率先各分店及網上預售。

$50港式美食現金券將於10月9日正式發售，現金券有效期 2 年。現金券適用於惠顧正價食品、堂食及外賣。每張現金券面額$50，購買數量必須以$1,000為單位，額外加送 罐裝食品 $20優惠券乙張 (凡惠顧指定罐裝食品滿 $100即可使用)，先到先得，送完即止。

網上預訂


2、Skechers：9月清倉日低至$90

SKECHERS於觀塘舉行9月清倉日，大人鞋清倉價 $150，拖鞋、小童鞋、5號鞋清倉價一律$90

日期：2020年9月28日至30日
時間：早上9時30分至晚上8時
地點：觀塘鴻圖道57號南洋廣場4樓

現場只接受現金交易，貨物出門，恕不退換，恕不接受$1000鈔票，並需自備購物袋。

3、日本城：人氣卡通燈籠85折

今個星期就係中秋佳節，日本城人氣卡通燈籠低至85折，有迪士尼/MARVEL英雄/Hello Kitty/My Melody/角落生物等。各款投射音樂紙燈籠$50.9起（原價$59.9起）。優惠於全綫日本城/生活提案適用。

撰文：hket小編

欄名 : 今日優惠精選

最新專欄文章 更多

今日優惠精選 - 半島酒店 「快樂生辰獎賞」晚市2位送蛋糕　
2020/09/28
半島酒店 「快樂生辰獎賞」晚市2位送蛋糕　
今日優惠精選 - Uniqlo AIRism口罩開售3件裝售$79　OK便利店Häagen-Dazs指定雪糕$10優惠券
2020/09/25
Uniqlo AIRism口罩開售3件裝售$79　OK便利店Häagen-Dazs指定雪糕$10優惠券
今日優惠精選 - KFC中秋優惠派對B餐7折　Buffalo牛頭牌家品倉全埸低至1折
2020/09/24
KFC中秋優惠派對B餐7折　Buffalo牛頭牌家品倉全埸低至1折
今日優惠精選 - 買3盒九巴口罩送開學文具套裝　百樂酒店自助餐下午茶低至7折
2020/09/23
買3盒九巴口罩送開學文具套裝　百樂酒店自助餐下午茶低至7折
今日優惠精選 - Delifrance中秋送禮優惠58折　H&M旺角家樂坊門店全場半價
2020/09/22
Delifrance中秋送禮優惠58折　H&M旺角家樂坊門店全場半價
著數優惠

下一篇文章

【中秋節2020】北京烤鴨外賣$250！中秋節團圓飯外賣推介
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中秋節2020】北京烤鴨外賣$250！中秋節團圓飯外賣推介
【中秋節2020】北京烤鴨外賣$250！中秋節團圓飯外賣推介
今日優惠精選 - 半島酒店 「快樂生辰獎賞」晚市2位送蛋糕　
半島酒店 「快樂生辰獎賞」晚市2位送蛋糕　
【中秋節2020】6人用最平$488！盤點5間中秋盆菜
【中秋節2020】6人用最平$488！盤點5間中秋盆菜
【核酸檢測比較】醫院、醫務中心新冠病毒測試收費、時間比較（新增全仁醫務中心、亞太醫療中心、medtimes）【不斷更新】
【核酸檢測比較】醫院、醫務中心新冠病毒測試收費、時間比較（新增全仁醫務中心、亞太醫療中心、medtimes）【不斷更新】
【N無津貼懶人包】申請表今日起派發　一文睇晒申請資格、方法及注意事項
【N無津貼懶人包】申請表今日起派發　一文睇晒申請資格、方法及注意事項
【免扣錢方法】10月1日起 八達通無用3年要扣行政費？即睇免扣錢方法
【免扣錢方法】10月1日起 八達通無用3年要扣行政費？即睇免扣錢方法