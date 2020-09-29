太興美食現金券買$1,000送 $150　Skechers 9月清倉日低至$90

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、太興：美食現金券買$1,000送 $150

太興推出$50港式美食現金券「買$1,000送$150」優惠，3大品牌 太興 、靠得住、敏華冰廳近100間分店適用，由即日起率先各分店及網上預售。



$50港式美食現金券將於10月9日正式發售，現金券有效期 2 年。現金券適用於惠顧正價食品、堂食及外賣。每張現金券面額$50，購買數量必須以$1,000為單位，額外加送 罐裝食品 $20優惠券乙張 (凡惠顧指定罐裝食品滿 $100即可使用)，先到先得，送完即止。



網上預訂



2、Skechers：9月清倉日低至$90

SKECHERS於觀塘舉行9月清倉日，大人鞋清倉價 $150，拖鞋、小童鞋、5號鞋清倉價一律$90



日期：2020年9月28日至30日

時間：早上9時30分至晚上8時

地點：觀塘鴻圖道57號南洋廣場4樓



現場只接受現金交易，貨物出門，恕不退換，恕不接受$1000鈔票，並需自備購物袋。

3、日本城：人氣卡通燈籠85折

今個星期就係中秋佳節，日本城人氣卡通燈籠低至85折，有迪士尼/MARVEL英雄/Hello Kitty/My Melody/角落生物等。各款投射音樂紙燈籠$50.9起（原價$59.9起）。優惠於全綫日本城/生活提案適用。

撰文：hket小編