【保就業計劃】百佳惠康回饋社會計劃　難除「左手交右手」之嫌

▲ 百佳惠康回饋社會計劃 難去除「左手交右手」之嫌

上星期，本港兩大連鎖超級市場，百佳同惠康就早前申請第2期「保就業」計劃，為將補貼回饋社會，分別推出「隆重」優惠計劃，希望與社會大眾同舟共濟。但常言道，「魔鬼在細節」嘛，社會大眾唔好咁快開心住。

▲ 政府早前公布的第2期保就業計劃。

合計約2億回饋計劃

首先，百佳方面，將會於10月起向弱勢社群派發總值逾4千萬嘅現金食物券，每人200蚊，預計受惠人數逾20萬。另外，百佳加碼推3,200萬元「誠心賞你」大抽獎，市民唔使到店內消費都可以參加。

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惠康就推出總值超過1.2億元的「點點心意」回饋社會計劃，喺未來10個月向有需要社群派發100萬張現金券及100萬張餐券，同時捐獻500萬港元幫助弱勢社群，惠康並承諾未來6個月超過300款日常貨品不加價。

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兩間超市回饋計劃合計都叫有2億元，但兩間超市嘅一舉一動，始終會引起市民評頭品足，甚至有評論以「超市霸權」形容佢哋，批評佢哋一直以各種手段阻擋想進入同行既競爭者。不過，就算佢哋有負面評價，門市依然人山人海。

「左手交右手」之嫌

百佳今次所謂嘅4千萬的現金食物券及「誠心賞你」大抽獎，兩者所送出嘅其實都係自家嘅超市現金券，送畀你雖然係免費，但就要你去返佢哋鋪頭消費買嘢，其實係有「左手交右手」之嫌。另外，百佳仲識得捉消費者心理，用得超市現金券消費，就有種心態唔太在意價錢，就好容易買超過現金券嘅貨品，咁超市就可以從中再獲利。

▲ 百佳將送出的總值4千萬的現金食物券。

至於惠康，嗰100萬張現金券及100萬張餐券係咪都係自家超市券，暫時未知。但佢所謂承諾未來6個月超過300款日常貨品不加價一樣惹嚟批評，政府首先開腔，勞福局局長羅致光指不加價難以衡量實質回饋數額，唔會計作回饋金額。惠康喺前日（27日）就即刻出聲明話鎖定價格不包括在政府回饋建議內，只屬1.2億元「點點心意」回饋社會計劃一部分，只為社區抗疫出一分力。

消委會亦指，惠康凍價透明度低，大部分凍價貨品為集團自家品牌，變相鼓勵消費者購買有關貨品。所以即係玩嚟玩去，都係益自己人。

▲ 不加價的貨品會貼上「日日有低價」的標籤。

超市物品貴 有更平嘅競爭者

超市嘢貴都唔係新鮮事，平時積臣都會閒逛超市，但感覺今年超市加價更厲害，舉個例，好受網民歡迎嘅某東南亞國家出品嘅撈麵，惠康無特價情況下賣介乎11元至14元，但去其他零售商鋪，都唔使11蚊，甚至乎低過10蚊都有。

▲ 超市貨品普遍較高。

其實𠵱家已經唔少零售品牌試圖搶奪兩大超市嘅零售份額，例如759阿信屋、優品360、價真棧、大生生活超市、日本城旗下嘅多來買等等，只要落啲心機格下價嘅話，係可以搵到嘢平過兩大超市多多聲。加上𠵱家經濟唔好，慳得一蚊多一蚊，你我都可以做一個精明消費者。

最後，唔知兩間超市有無一種感覺，申請保就業計劃又要承諾期內唔可以炒人，又要將補貼回饋社會，又要被政府施壓，又要受公眾批評，唔知佢哋有冇感覺「上錯車」呢？

【作者簡介】90後製作公司打雜，熱愛打機，亦愛行山吸收靈氣，希望快啲儲夠錢享受人生。