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123 by Ella全場買4送1

消費錦囊 10:30 2020/09/29

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限時優惠，全綫123 by Ella分店推出全場買4送1！

由即日起至10月4日，全綫123 by Ella分店(翔龍灣、新都分店除外)推出全場買4送1。

此外，全場購買貨品2件或以上折實價(以一張單據計算)

  • 滿$100，即送$15票尾現金券1張
  • 滿$180，即送$15票尾現金券1張 + 送家居必備嘅韓國清潔劑1件(價值$50)

需要注意，贈品數量有限，送完即止。優惠受條款約束，詳情請參閱店內海報。

分店一覽

撰文：hket小編

欄名 : 消費錦囊

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