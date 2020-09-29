123 by Ella全場買4送1 消費錦囊 10:30 2020/09/29 分享： 限時優惠，全綫123 by Ella分店推出全場買4送1！ 由即日起至10月4日，全綫123 by Ella分店(翔龍灣、新都分店除外)推出全場買4送1。 此外，全場購買貨品2件或以上折實價(以一張單據計算) 滿$100，即送$15票尾現金券1張 滿$180，即送$15票尾現金券1張 + 送家居必備嘅韓國清潔劑1件(價值$50) 需要注意，贈品數量有限，送完即止。優惠受條款約束，詳情請參閱店內海報。 分店一覽 撰文：hket小編 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 Starbucks20週年優惠！4款手調飲品只需$20 今日 Starbucks20週年優惠！4款手調飲品只需$20 【中秋節2020】北京烤鴨外賣$250！中秋節團圓飯外賣推介 2020/09/28 【中秋節2020】北京烤鴨外賣$250！中秋節團圓飯外賣推介 魚尚壽司今午4時於指定11間分店免費派出1萬個飯糰及優惠券 2020/09/28 魚尚壽司今午4時於指定11間分店免費派出1萬個飯糰及優惠券 Pricerite實惠會員購物日最後一日！門市網店消費均享額外85折 2020/09/28 Pricerite實惠會員購物日最後一日！門市網店消費均享額外85折 八月堂沙田店推開幕優惠 每日首60名顧客可享半價優惠 2020/09/28 八月堂沙田店推開幕優惠 每日首60名顧客可享半價優惠 著數優惠