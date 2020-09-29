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Starbucks20週年優惠！4款手調飲品只需$20

消費錦囊 09:00 2020/09/29

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為慶祝香港星巴克（Starbucks）20週年，今日（29日）於全綫星巴克買指定手調飲品，只需$20！

9月29日限定！大家可於全綫星巴克（香港迪士尼樂園和太古廣場106號分店除外），以$20購買中杯裝豆奶芝麻咖啡、特濃咖啡鮮奶、特濃咖啡鮮奶抹茶或熱情芒果二重奏星冰樂。數量有限，售完即止。

撰文：hket小編

欄名 : 消費錦囊

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