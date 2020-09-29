Starbucks20週年優惠！4款手調飲品只需$20 消費錦囊 09:00 2020/09/29 分享： 為慶祝香港星巴克（Starbucks）20週年，今日（29日）於全綫星巴克買指定手調飲品，只需$20！ 9月29日限定！大家可於全綫星巴克（香港迪士尼樂園和太古廣場106號分店除外），以$20購買中杯裝豆奶芝麻咖啡、特濃咖啡鮮奶、特濃咖啡鮮奶抹茶或熱情芒果二重奏星冰樂。數量有限，售完即止。 撰文：hket小編 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【中秋節2020】北京烤鴨外賣$250！中秋節團圓飯外賣推介 2020/09/28 【中秋節2020】北京烤鴨外賣$250！中秋節團圓飯外賣推介 魚尚壽司今午4時於指定11間分店免費派出1萬個飯糰及優惠券 2020/09/28 魚尚壽司今午4時於指定11間分店免費派出1萬個飯糰及優惠券 Pricerite實惠會員購物日最後一日！門市網店消費均享額外85折 2020/09/28 Pricerite實惠會員購物日最後一日！門市網店消費均享額外85折 八月堂沙田店推開幕優惠 每日首60名顧客可享半價優惠 2020/09/28 八月堂沙田店推開幕優惠 每日首60名顧客可享半價優惠 【中秋節2020】6人用最平$488！盤點5間中秋盆菜 2020/09/26 【中秋節2020】6人用最平$488！盤點5間中秋盆菜 著數優惠