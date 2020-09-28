【中秋節2020】北京烤鴨外賣$250！中秋節團圓飯外賣推介

受限聚令影響，今年中秋節都難多人外出食飯做節。不過，不少食肆都推出中秋節外賣優惠，無論是中菜、火鍋、鐵板燒都可以外賣，一定有間啱你心水！

5間中秋盆菜優惠一覽【按此】

美心中菜

美心中菜推出4位、6位、8位及12位用的中秋節套餐，當中更包括乳豬、龍蝦、花膠扒等菜式。由即日至10月4日 ，全綫美心皇宮（沙田大會堂除外）、全綫翠園（尖沙咀翠園、廣場飯店翠園除外）、全綫八月花、八月居及怡翠軒，上網預訂均可享8折優惠。

▲ 全綫八月花、八月居、怡翠軒

▲ 全綫美心皇宮(沙田大會堂除外)、全綫翠園

訂購方法：網上預訂

古琴雅苑

由即日起至10月4日，古琴雅苑的外賣自取主餐牌單點限量供應。外賣自取主餐牌單點68折，北京烤鴨折後只需250元，全單折後滿500元送古琴鴨肉炒飯。此外，古琴雅苑更提供外賣自取2人餐、3-4人套餐、4-5人套餐、7-8人餐，均可享68折。

分店一覽：

灣仔店

地址：皇后大道東202號QRE Plaza 19樓

電話：2351 0528／6993 1025

尖沙咀店

地址：北京道12A號太子集團中心15樓

電話：2882 1582／6993 2195

牛陣

牛陣推出外賣自取75折優惠，只需致電落單，再到指定分店自取即可。4人足料火鍋套餐包括特選肉類、季節蔬菜拼盤及火鍋配料拼盤，折後只需517元。

分店一覽：

九龍灣 德福廣場1期 地下 G99-G100號舖

電話：2346 7708

銅鑼灣 銅鑼灣廣場1期 3樓 301-303號舖

電話：2572 0988

荃灣 愉景新城 3樓 3002號舖

電話：2854 0500

元朗 形點II 2樓 A218號舖

電話：2432 2126

大埔 大埔超級城B區 2樓 217號舖

電話：2657 3318

寬巷子

寬巷子現在提供速遞上門服務7折優惠，外賣自取低至6折優惠，詳情可以參考餐牌（按此）。此外，優惠適用於所有火鍋項目，海鮮及酒水除外。

凡惠顧滿1000元以上，可享港島及九龍區免費送貨服務，新界及偏遠地區需額外收費，而送貨服務不包括偏遠地區及離島(包括馬灣、東涌、機場等地區) ，下單前可先與店員查詢可送貨地區。不足1000元的訂單需收取120元運費及隧道費用。

訂購方法：致電 3188 2840／Whatsapp 5219 4867

地址：九龍尖沙咀海港城海運大廈地下 OTG57舖

一居．板燒外送

一居提供鐵板燒懶人包外送服務，由食材、爐具、工具以至調味料都一應俱全。安坐家中也可食到鐵板燒。需要注意，一居設有300元最低消費，基本運費為80元。消費滿600元，即可免80元運費，如要求於指定時間或範圍送貨，需付額外附加費。

訂購方法：網站訂購

責任編輯：曹佩鈞