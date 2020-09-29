▲ 【投資騙局】誤信「股票谷」買入推介股突暴跌九成 學會教訓：「做好功課穩健投資才是正道」 -

社交媒體及即時通訊群組，近日湧現大批被俗稱為「股票谷」的群組，由一些自稱「投資大師」推介個別股票，誘使市民買入。有台灣網民於討論區分享，誤信投資群組的經歷。該網民指，最近家人失業，在經濟壓力之下，買入投資群組中所推薦的港股，怎料股份於上周五（25日）突然插水，5分鐘內暴跌九成。投資失利後，他深感投資不能心急，並呼籲網民：「做好功課穩健投資才是正道」。

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投資「推介股」 5分鐘大跌逾九成

網友於台灣PTT論壇分享，最近因家人失業，需背負全家經濟負擔，所以急需賺錢。他之前一直投資台股，算是小賺小賠，惟突然被拉入一個鼓吹投資港股的「投資群組」，開始跟着群組「版主」的「技術分析」買港股。他形容，剛開始的時候還保持警戒，買得非常少，但結果賺股價，只賠了手續費。

初嚐甜頭後，他逐漸放下戒心，在「版主」的推薦下買入新加坡建築股偉源控股 （01343） 。

▲ 該名網民於上周三(9月23日)買入推介股，卻在兩日後遇到股價大跌。(網上圖片)

怎料在買入兩日後，股份於上周五（25日）突然暴跌，午市開盤由4.06元跌至0.37元，5分鐘大跌逾九成，最終報0.236元，單日暴挫94.11%。

在股價暴跌後，該名網友再找不到「版主」問責，他指「突然間所有群組裡面的人都安靜了，版主也愛理不理的，等於是所有的辛苦錢都沒了。」

該股份跌勢未止，昨日（9月28日）收市報0.19元，單日再跌近2成。

▲ 「股票谷」推介股上周五（9月25日）單日大跌94%。

不少網民回應指，自己亦曾被拉進港股投資群組，也有網民認為事主未有留意有關港股的資訊，就誤信群組推薦，批評他「財迷心竅，買之前不google查一下、不思考一下」；也有網民安慰事主「人生還很長，就當個經驗吧，投資累積資產不是簡單事」。

事主未有透露自己投資多少，以及損失多少，他認為這次「慘賠」是基於自己過於急功近利：「這一切是我自己不察，也怪不了別人。」他亦從損失中汲取教訓：「投資還是不要心急，做好功課穩健投資才是正道」。

理財專家謝紹榮：市況不明寧「淆底」莫「撈底」【下一頁】

證監會：留意騙徒「唱高散貨」手法

證監會早前針對這類「股票谷」於社交專頁發文，提醒市民注意騙徒發放假消息，以「唱高散貨」手法獲利。證監會指，有些造市集團先「唱高」股價，在低位逐步買入一些低流通量或低市值的股票，令股價上升，其後一些自稱「投資大師」的同黨在社交群組推介該股票，誘使投資者買入；當股價推到高峰，造市集團就會「散貨」，大舉賣出手上股票，導致股價暴瀉，跟風股民有機會因此血本無歸。

證監會提醒，投資前要先了解公司的業務、前景及市場情況，衡量風險，不要跟風靠貼士做投資決定。

責任編輯：李瑩