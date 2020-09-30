電影《皇家特工3》（Kingsman）衣櫃大公開　教你做個有型英國紳士　

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以特務為主題的電影看似已開到荼蘼，但偏偏2015年有一套特務電影成功跑出，而且一口氣拍攝了兩集，男主角Taron Egerton更因此走紅起來，我要說正是《Kingsman》（皇家特工）。雖然第三集明年初才上映，但時裝品牌Kingsman已經急不及待打開特工的衣櫃讓我們一窺內裏秘密。
特務電影《皇家特工》第一集和第二集《皇家特工：金圈子》票房上取得成功，雖然故事中離不開形形式式富噱頭的武器，但內容卻是貨真價實以倫敦市內位於Savile Row街道的一間洋服店Kingsman為背境，講述英國傳統的特務組織如何培養接班人，證明只要有新意，老掉大牙的故事一樣可以廣受歡迎。
與此同時，間接為傳統的英式西裝注入新氣。如今第三集前傳《皇家特工：第一任務》準備於明年2月首映，戲還未上映，西裝品牌Kingsman受電影而啟發的系列已經急於造勢。
其實首個為電影而設的服裝系列早在2015年首次推出，背後由導演及製片人Matthew Vaughn和郵購網站mrporter.com合作製造出一個名為Costume to Collection（戲服到衣櫥）系列，當中又分為Film Collection和Main Collection兩個系列，但兩者目的都是一樣，就是希望觀眾可以透過率先登場的服裝，從而感受故事裏的造型和概念。
另一方面，系列亦向全球觀眾展示傳統英國紳士，在今天必須具備的服裝和配飾究竟是怎麼的一回事，所以這個Kingsman系列的服裝既來自品牌自己的出品外，更結集其他英國傳統品牌，又或是來自歐美的殿堂品牌產品於一身，可說是集各家優良產品於大成。
當中的品牌包括Montblanc墨水筆、Cutler & Cross眼鏡、擁有百年歷史的英國雨傘品牌Undercover、Turnbull & Asser的恤衫、Higgs & Crick 的玻璃器皿都一一羅列旗下，有不少項目甚至可見於電影裏的演員曾經穿上，對於身為該電影的「男粉絲」而言，可說是一個不得不添置的系列。
產品查詢：Montblanc（2234 7225）、www.mrporter.com
撰文 : 何偉雄
欄名 : 型男玩物誌