電影《皇家特工3》（Kingsman）衣櫃大公開　教你做個有型英國紳士　

▲ 電影《皇家特工3》明年初上映，但服裝系列已經急不及待率先登場。

以特務為主題的電影看似已開到荼蘼，但偏偏2015年有一套特務電影成功跑出，而且一口氣拍攝了兩集，男主角Taron Egerton更因此走紅起來，我要說正是《Kingsman》（皇家特工）。雖然第三集明年初才上映，但時裝品牌Kingsman已經急不及待打開特工的衣櫃讓我們一窺內裏秘密。

▲ 《Kingsman》（皇家特工）兩集都是由Taron Egerton（右）和Collin Firth（左）主演，可惜的是明年上映的前傳，兩位型男不得不暫時退下來。（法新社）

特務電影《皇家特工》第一集和第二集《皇家特工：金圈子》票房上取得成功，雖然故事中離不開形形式式富噱頭的武器，但內容卻是貨真價實以倫敦市內位於Savile Row街道的一間洋服店Kingsman為背境，講述英國傳統的特務組織如何培養接班人，證明只要有新意，老掉大牙的故事一樣可以廣受歡迎。

▲ 男主角Taron Egrton曾經在電影中穿上了橙色絲絨tuxedo，如今在網站內有售。（網上圖片）

▲ 橙色絲絨tuxedo。（約$10,477/圖片mrporter.com提供）

▲ 雖然電影明年初先會上映，但Montblanc已急不及待推出Meisterstuck系列Kingsman皇家特工特別版套裝，內裏包括Meisterstuck 149鋼筆、高級皮革筆記本和墨水。（$9,050/圖片Montblanc提供）

與此同時，間接為傳統的英式西裝注入新氣。如今第三集前傳《皇家特工：第一任務》準備於明年2月首映，戲還未上映，西裝品牌Kingsman受電影而啟發的系列已經急於造勢。

▲ Kingsman來自英國著名的Savile Row，因此，西裝是最重要的項目，這一件剪裁修身的Prince of Wales孖襟西裝，正是當中的表表者。（約$8,313/ 圖片mrporter提供）

▲ 褲約$2,924。（圖片mrporter提供）

▲ George Cleverley的Brogues皮鞋，絕對是上班族的恩物。（約$4,971 /圖片mrporter提供）

其實首個為電影而設的服裝系列早在2015年首次推出，背後由導演及製片人Matthew Vaughn和郵購網站mrporter.com合作製造出一個名為Costume to Collection（戲服到衣櫥）系列，當中又分為Film Collection和Main Collection兩個系列，但兩者目的都是一樣，就是希望觀眾可以透過率先登場的服裝，從而感受故事裏的造型和概念。

▲ 看過電影《Kingsman》的人都會懂得雨傘是最主要的道具之一，有著能夠抵擋子彈的功用，現實生活中這把用人手打磨的木製雨傘來自英國品牌Undercover的出品。（約$2,472/圖片mrporter提供）

另一方面，系列亦向全球觀眾展示傳統英國紳士，在今天必須具備的服裝和配飾究竟是怎麼的一回事，所以這個Kingsman系列的服裝既來自品牌自己的出品外，更結集其他英國傳統品牌，又或是來自歐美的殿堂品牌產品於一身，可說是集各家優良產品於大成。

▲ 羊皮shirt jacket應用了如像經人手洗擦的burnished-leather效果。（約$14,249 /圖片mrporter提供）

▲ 以cashmere和羊毛混紡而成的cable-knit冷衫。（約 $4,149/圖片mrporter提供）

當中的品牌包括Montblanc墨水筆、Cutler & Cross眼鏡、擁有百年歷史的英國雨傘品牌Undercover、Turnbull & Asser的恤衫、Higgs & Crick 的玻璃器皿都一一羅列旗下，有不少項目甚至可見於電影裏的演員曾經穿上，對於身為該電影的「男粉絲」而言，可說是一個不得不添置的系列。

產品查詢：Montblanc（2234 7225）、www.mrporter.com