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【慳錢方法】點樣最慳家？「一人一個慳錢方法」屋企食飯、用儲值卡可以慳唔少？

日常開支 09:30 2020/09/29

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【網民熱話】網民發起「一人一個慳錢方法」　屋企食飯、用儲值卡可以慳唔少？

要財富增值，除了識搵錢，也要識得慳錢。有網民在討論區以「一人一個生活慳錢方法」為題，提議大家分享自己的慳錢方法，更引來不少網民回覆，當中更分享了不少慳錢秘技，月光族或可借鑑參考。

7個你要避免的花錢壞習慣【按此

有網民日前在網上討論區以「一人一個生活慳錢方法」為題發帖，指自己一次煮一星期的飯盒並放在雪櫃，其後4至5日都會帶飯。帖文一出，隨即引來不少網民留言分享自己的慳錢大法。

縱觀帖文的留言，大部分網民都表示會節省飲食開支，盡量在家用餐或帶飯，減少外出食飯。另外，有不少網民會用電話儲值卡代替月費計劃，更舉例指198元即可買到90GB的儲值年卡。此外，亦有部分網民會利用手機的理財應用程式，記錄個人開支，以節省支出。

 

部分網民的慳錢方法

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不過，有網民則指，自己曾經都好慳，但最後發現賺更多錢比慳錢來得重要。「你生活不停收縮，令自己生活質素愈來愈差。其實你只要減少非必要開支已經足夠，唔使做到節衣縮食。」此外，有網民回覆稱，慳錢與發達是有關連，雖然慳錢不會令人發達，但會學懂應使得使的概念。

50/30/20分配法則，輕鬆儲錢【按此

除了上述網民建議的方法外，坊間亦有不少收入分配原則可供參考。有理財專家提倡利用「6:3:1」法則，把收入分為60%、30%及10%，60%屬於「生活開支類別」、30%放在「儲蓄類別」以及餘下的10%納入「基本保障類別」。除了可以掌握理財技巧之外，長遠亦可為退休帶來保障。

活用「6:3:1」法則的例子【按此

責任編輯：曹佩鈞

欄名 : 生活理財

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