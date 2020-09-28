【流感疫苗2020】各大醫院/診所流感針價錢比較 早鳥優惠最平150元/針

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【網民熱話】網民發起「一人一個慳錢方法」 屋企食飯、用儲值卡可以慳唔少？
新型肺炎疫情未止，本港亦即將踏入冬季流感高峰期，香港醫院藥劑師學會引述國際研究，初步推算感染流感可能增加新冠肺炎的傳播風險，故建議市民應盡早接種流感疫苗，減低感染新冠肺炎的機會。有診所現已推出早鳥優惠，市民能以優惠價錢預訂流感疫苗，以免踏入流感高峰期時，遇上疫苗缺貨的情況。現時自費接種流感疫苗費用是多少？
政府免費資助打流感針？即睇你合唔合資格【上一頁】
早鳥優惠最平150元一針
比較醫院及診所的接種流感疫苗費用，價錢由150元至600元不等，私家醫院的費用一般已包括醫生診症費、疫苗費及注射費，而部分診所則列明如有需要接受醫生評估，將會收取額外診金。市民在接種前應向診所了解會否收取其他診症費及注射費等。
有診所推出早鳥優惠，以香港安苗醫療中心的優惠折扣最多，由原價450元減至150元，早鳥優惠至11月30日，優惠數量有限，需及早預約。
|醫院
|價錢（港元）
|養和醫院家庭醫學及基層醫療中心
|440元*（成人疫苗）
|港怡醫院醫健診所
|450元*
|嘉諾撒醫院門診部
|460元*（設指定優惠時段）
|診所
|價錢（港元）
|香港安苗醫療中心
|150元（早鳥優惠至11月30日）
|盈健醫療
|240元
|莊柏醫療
|270元（網上訂購優惠價）
|卓健醫療診所
|
針式（適用於13歲以上人士）：255元（早鳥優惠至11月30日）
如需要接受醫生評估，將額外收取診金100元
|快驗保
|300元
|時代醫療集團
|320元（流感疫苗優惠期至10月11日）
320元（學生優惠期至10月15日）
|智健醫療
|320元
|*已包括醫生診症費、疫苗費及注射費
資料更新至2020年9月28日，以醫院/診所公布為準。
責任編輯：李瑩
欄名 : 生活理財