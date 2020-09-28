【MPF】以「永久離港」提早領取強積金只因移民？

▲ 以「永久離港」提早領取強積金全因移民？ 這是以偏概全說法

近日，有不少有關以「永久性地離開香港」為由提早提取強積金的報道和討論，有媒體更將此與「移民」這課題混為一談，其實有關說法並非屬實，當中存有誤解，故藉此欄釐清何謂以「永久離港」提早提取強積金，讓大家有更全面的認識。

強積金的設立，是協助打工仔為退休作儲蓄和投資。根據法例，計劃成員須年滿65歲，才可以選擇一筆過或分期提取強積金，只有在6個特定情況下，計劃成員才可以提早提取強積金，當中包括「永久離港」。

6個情況可提早領取強積金，按【下一頁】知更多

「永久離港」不一定是移民

強積金涵蓋的對象除了香港僱員之外，亦包括持工作簽證來港工作的外籍人士和本身擁有外國護照的僱員。換言之，以「永久離港」為由提早提取強積金的申索人，其實不一定是因為移民，當中還包括結束在港工作而返回原居地的僱員。因此，單憑相關數據以偏概全地解讀為移民並不正確。

計劃成員如果以「永久離港」這個理由申請提早提取強積金，必須先向受託人提交申索表格和法定聲明，聲明自己在特定日期永久離開香港，以及提交相關文件和證據，證明已獲准在香港以外地方居住，例如擁有外國護照。申索文件和證據必須令受託人信納才會批准。

事實上，以「永久離港」為由申請提取強積金的宗數時有起伏。以整年計，過去三年以此理由申請提取強積金的宗數則持續下降，由2017年的36,500宗逐步下降至2019年的30,300宗，而今年第一季的申索數目或提取金額都低於之前兩季。

訛稱永久離港屬刑事罪行

積金局時有發現有犯罪集團藉近期經濟環境，教唆計劃成員訛稱永久離港以向受託人申請提早取回強積金，甚至從中收取佣金獲利，當中涉及刑事罪行，如發現這類個案，積金局會轉介警方處理。

如計劃成員並非真正永久離港，卻作出虛假聲明訛稱以「永久離港」為理由申請提早提取強積金，有關申索人已涉嫌違反《強積金條例》。如有證據顯示其宣誓屬虛假，積金局可提出刑事檢控，首次定罪最高可被判罰款10萬元及監禁1年。

過去3年就有超過170人，因宣誓屬虛假或提供誤導資料而被定罪。最近就有一名計劃成員因作虛假聲明提取強積金而被判感化令。積金局提醒計劃成員不要以身試法或受不法分子利用而誤墮法網。

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