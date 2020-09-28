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【MPF】疫情期間強積金滿意度保持穩定　約3成港人每年檢討組合少於一次

退休及生活保障 12:20 2020/09/28

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【MPF】疫情期間強積金滿意度保持穩定 約3成港人每年少於一次檢討組合

國際人力資源顧問公司美世（Mercer）公布最新的美世強積金滿意指數（MPF SI），8月單月指數記錄為53.2，相比自推出以來的平均水平51.5略為提高，顯示疫情期間強積金滿意度保持穩定。

美世表示，在今年1月至8月的疫情期間，該指數並未因市場變動而受到重大影響，只有6月份指數為49.8比平均水平低，但於7月則迅速反彈至54，而當時強積金的總資產亦超過1萬億港元。

調查還顯示，強積金成員仍然喜歡面對面的互動。雖然在疫情初期，使用電子渠道獲取強積金資料和建議的成員數量增加10%，但隨著社交隔離限制的緩解，對電子渠道的依賴程度卻反而有所下降。 

強積金戶口愈少 滿意度較高

僅擁有一個強積金帳戶的受訪者的平均滿意度指數得分為54，高於擁有多個強積金帳戶的受訪者的滿意度指數的49.3。這些數字反映出管理多個強積金帳戶的難易程度是提高強積金滿意度的關鍵因素。調查結果亦反映出個人帳戶的數量一直在減少。

美世指出，這是一個令人鼓舞的趨勢，而行業持份者亦應繼續推廣合併帳戶的好處。

簡單幾個步驟就可以做到強積金整合，按【下一頁】知更多 

3成每年少於一次檢討投資組合

在投資組合檢討方面，約3成的受訪者每年少於一次檢討投資組合，而6.4%的受訪者則從未有檢討投資組合。 

美世（香港）強積金業務部負責人鄭恩表示，業界需要做更多工作，令強積金成員明白到定期進行強積金投資組合檢討的重要性，以確保強積金表現與他們的長期財務或退休目標保持一致。

責任編輯︰陳啟昌

欄名 : MPF理財

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