魚尚壽司今午4時於指定11間分店免費派出1萬個飯糰及優惠券 消費錦囊 10:59 2020/09/28 分享： 魚尚壽司於今日（9月28日）下午4時起於11間分店免費派發共1萬粒免費飯糰，同場加送半價飯糰優惠券。 魚尚壽司指，實際派發時間以店內系統記錄為准；產品有限，先到先得，送完即止；每人限獲取1件；所有優惠受相關條款及細則約束。 11間指定分店包括大圍，香港仔，柴灣，大埔墟，青衣，屯門，沙田，太和，將軍澳，馬鞍山，調景嶺分店。 魚尚分店地址及營業時間 撰文：hket小編 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 Pricerite實惠會員購物日最後一日！門市網店消費均享額外85折 今日 Pricerite實惠會員購物日最後一日！門市網店消費均享額外85折 八月堂沙田店推開幕優惠 每日首60名顧客可享半價優惠 今日 八月堂沙田店推開幕優惠 每日首60名顧客可享半價優惠 【中秋節2020】6人用最平$488！盤點5間中秋盆菜 2020/09/26 【中秋節2020】6人用最平$488！盤點5間中秋盆菜 惠康今推「日日有低價」計劃 承諾逾300款貨品未來6個月不加價 2020/09/25 惠康今推「日日有低價」計劃 承諾逾300款貨品未來6個月不加價 2大景點門票優惠 昂坪纜車8折 天際100門票買一送一 2020/09/25 2大景點門票優惠 昂坪纜車8折 天際100門票買一送一 著數優惠