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魚尚壽司今午4時於指定11間分店免費派出1萬個飯糰及優惠券

消費錦囊 10:59 2020/09/28

分享：

魚尚壽司於今日（9月28日）下午4時起於11間分店免費派發共1萬粒免費飯糰，同場加送半價飯糰優惠券。

魚尚壽司指，實際派發時間以店內系統記錄為准；產品有限，先到先得，送完即止；每人限獲取1件；所有優惠受相關條款及細則約束。
11間指定分店包括大圍，香港仔，柴灣，大埔墟，青衣，屯門，沙田，太和，將軍澳，馬鞍山，調景嶺分店。

魚尚分店地址及營業時間
 

撰文：hket小編

欄名 : 消費錦囊

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