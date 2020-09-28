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Pricerite實惠會員購物日最後一日！門市網店消費均享額外85折

消費錦囊 10:30 2020/09/28

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Pricerite實惠會員購物日最後一日啦！會員於全綫分店及網店可享優惠價額外85折，即時購物入會都可同享優惠。會員於傢俬部購物更可享現金回贈高達$1,000。

於Pricerite實惠門市家品部購物滿$500或傢俬部購物滿$5000入會即可享85折，詳情請向店員查詢。

傢俬現金回贈詳情如下：

  • 購物滿$4,500-$6,999享10,000分會員積分回贈（相等於$100現金）
  • 購物滿$7,000-$9,999享25,000分會員積分回贈（相等於$250現金）
  • 購物滿$10,000-$13,999享50,000分會員積分回贈（相等於$500現金）
  • 購物滿$14,000或以上享100,000分會員積分回贈（相等於$1,000現金）

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撰文：hket小編

欄名 : 消費錦囊

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