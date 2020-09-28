Pricerite實惠會員購物日最後一日！門市網店消費均享額外85折 消費錦囊 10:30 2020/09/28 分享： Pricerite實惠會員購物日最後一日啦！會員於全綫分店及網店可享優惠價額外85折，即時購物入會都可同享優惠。會員於傢俬部購物更可享現金回贈高達$1,000。 於Pricerite實惠門市家品部購物滿$500或傢俬部購物滿$5000入會即可享85折，詳情請向店員查詢。 傢俬現金回贈詳情如下： 購物滿$4,500-$6,999享10,000分會員積分回贈（相等於$100現金） 購物滿$7,000-$9,999享25,000分會員積分回贈（相等於$250現金） 購物滿$10,000-$13,999享50,000分會員積分回贈（相等於$500現金） 購物滿$14,000或以上享100,000分會員積分回贈（相等於$1,000現金） 門市一覽 撰文：hket小編 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 魚尚壽司今午4時於指定11間分店免費派出1萬個飯糰及優惠券 今日 魚尚壽司今午4時於指定11間分店免費派出1萬個飯糰及優惠券 八月堂沙田店推開幕優惠 每日首60名顧客可享半價優惠 今日 八月堂沙田店推開幕優惠 每日首60名顧客可享半價優惠 【中秋節2020】6人用最平$488！盤點5間中秋盆菜 2020/09/26 【中秋節2020】6人用最平$488！盤點5間中秋盆菜 惠康今推「日日有低價」計劃 承諾逾300款貨品未來6個月不加價 2020/09/25 惠康今推「日日有低價」計劃 承諾逾300款貨品未來6個月不加價 2大景點門票優惠 昂坪纜車8折 天際100門票買一送一 2020/09/25 2大景點門票優惠 昂坪纜車8折 天際100門票買一送一 著數優惠