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半島酒店 「快樂生辰獎賞」晚市2位送蛋糕　京都抹茶庵丸久小山園 雪糕買1送1

消費錦囊 07:00 2020/09/28

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、香港半島酒店：「快樂生辰獎賞」大堂茶座2位送蛋糕

即日起至12月30日，香港半島酒店誠意獻上 「快樂生辰獎賞」，每位生日之星於生日當天惠顧大堂茶座晚市套餐2位或以上，即可享生日蛋糕一個。每位 $438，另加10%服務費。

客人敬請72小時前訂座；如要取消訂座請最少24小時前通知。客人必須向大堂茶座出示其出生日期證明，始能享用「快樂生辰獎賞」。

優惠詳情

2、京都抹茶庵 丸久小山園：雪糕 買1送1

即日起至9月27日，凡外帶雪糕一支，即免費送多一支，雪糕口味可自由配搭，數量有限，售完即止。

分店地址：
- 尖沙咀 K11 購物藝術館 2 樓 211 號（時間：早午12時至晚上10時）
- 金鐘太古廣場 1 樓 110 號（時間：早午12時至晚上8時）
 

3、維他奶：冰熊系列買1送1

即日起到9月25日，只要登記成爲維他奶友共賞 會員，就可獲贈YumMee 優惠券一張，於星期一至星期五惠顧堂食或者外賣，購買加入維他奶低糖豆奶或低糖麥精豆奶製成的維他奶冰熊系列特飲，可享買1送1優惠。

優惠詳情

 

 

3、

 

撰文：hket小編

欄名 : 今日優惠精選

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