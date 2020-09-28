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八月堂沙田店推開幕優惠　每日首60名顧客可享半價優惠

消費錦囊 09:00 2020/09/28

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八月堂登陸沙田，更推出限時半價優惠！

由即日起至10月2日，首60名買滿一盒六件可頌，即可享有「半價優惠」， 送完即止。

是次優惠只適用於「沙田分店」，開張期間沙田分店每人限買一盒6件。每日限量，售完即止，口味以現場為主。

地址：沙田新城市廣場3期3樓A310舖
營業時間：上午11時至晚上9時

撰文：hket小編

欄名 : 消費錦囊

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