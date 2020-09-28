八月堂沙田店推開幕優惠 每日首60名顧客可享半價優惠 消費錦囊 09:00 2020/09/28 分享： 八月堂登陸沙田，更推出限時半價優惠！ 由即日起至10月2日，首60名買滿一盒六件可頌，即可享有「半價優惠」， 送完即止。 是次優惠只適用於「沙田分店」，開張期間沙田分店每人限買一盒6件。每日限量，售完即止，口味以現場為主。 地址：沙田新城市廣場3期3樓A310舖 營業時間：上午11時至晚上9時 撰文：hket小編 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【中秋節2020】6人用最平$488！盤點5間中秋盆菜 2020/09/26 【中秋節2020】6人用最平$488！盤點5間中秋盆菜 惠康今推「日日有低價」計劃 承諾逾300款貨品未來6個月不加價 2020/09/25 惠康今推「日日有低價」計劃 承諾逾300款貨品未來6個月不加價 2大景點門票優惠 昂坪纜車8折 天際100門票買一送一 2020/09/25 2大景點門票優惠 昂坪纜車8折 天際100門票買一送一 調查︰4成人僅保存衣物一年或以下 近1/3衣物甚少或從未穿着 2020/09/25 調查︰4成人僅保存衣物一年或以下 近1/3衣物甚少或從未穿着 一連5日！老虎堂推出芋頭／小芋圓系列飲品減$4優惠 2020/09/25 一連5日！老虎堂推出芋頭／小芋圓系列飲品減$4優惠 著數優惠