八月堂沙田店推開幕優惠　每日首60名顧客可享半價優惠

八月堂登陸沙田，更推出限時半價優惠！

由即日起至10月2日，首60名買滿一盒六件可頌，即可享有「半價優惠」， 送完即止。

是次優惠只適用於「沙田分店」，開張期間沙田分店每人限買一盒6件。每日限量，售完即止，口味以現場為主。

地址：沙田新城市廣場3期3樓A310舖

營業時間：上午11時至晚上9時

撰文：hket小編