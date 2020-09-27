▲ 綫上招聘需時長 求職者宜加大力度表現自己

新冠肺炎疫情肆虐全球，不少大企如亞馬遜（Amazon）、Google等都把招聘程序移師綫上舉行。惟國際人力資源機構Randstad報告卻顯示，雖然綫上招聘已成為新趨勢，但僱主和求職者依然需要面對不少挑戰。

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Randstad調查報告提到，在當前經濟環境，由於不少公司職位空缺減少，令求職者競爭更加激烈，每個職位的申請平均增加了15%，求職者或會面臨更長的面試過程。Randstad馬來西亞和新加坡董事總經理Jaya Dass指出，過往招聘在1個月內就能完成，但綫上招聘的過程較慢，約40%受訪者表示，整個招聘過程耗時1至3個月。

無法直接會面 僱主揀蟀花時間

Dass強調，現時的招聘主要是透過視像溝通，會出現更多局限，難以評估求職者的性格和工作作風；又由於無法在現實中進行互動，僱主還需費時要求求職者進行心理評估，測試其性格特徵和認知能力，以確認他們是否適合該崗位的工作和公司文化。

萬寶盛華新加坡地區經理Linda Teo則表示，企業現時的招聘預算比過往嚴格，總採取保守和謹慎的態度。僱主又無法直接會面，難清楚了解求職者的工作能力，因此會花上更長時間才能作出決定。

求職者宜加大力度表現自己

Teo向求職者提出建議，參與綫上面試時應加大力度表現自己，讓僱主更容易了解其個性和工作能力。「求職者應熟悉使用視像會議面試的流程，並學習如何透過視像都可顯示出自己是首選候選人，從而增加獲得工作的機會。」她補充稱，求職者除了談論自己過去的工作和經歷外，還應要表現出他們的靈活和適應能力。

責任編輯：蕭寶玲

【原文：企業綫上面試新趨勢 求職者須大力表現自己（收費文章）】