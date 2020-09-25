▲ 海洋公園推「森度遊」吸客 你願意付$380行山嗎？

海洋公園近年受財赤危機困擾，最後幸得政府撥款54億港元才得以「續命」。海洋公園管理層經過幾個月時間，昨日正式宣布將於下月起推出「森度遊」，提供瑜伽、行山及露營等新活動。雖然海洋公園主席劉鳴煒表示不是希望透過「森度遊」轉虧為盈，而是尋找公園的新方向。到底這些活動對港人來說有沒有吸引力？

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海洋公園過去10多年來一直以主題式、樂園式和機動遊戲作招徠，惟政府於5月時宣布將海洋公園的定位改為以教育及保育為主。今次海洋公園推出的「森度遊」，無疑是以自然景觀及健康為主題，更配合近年香港人喜歡的瑜伽、行山及露營等活動，理應挺受港人喜歡才對。但是反應並非這樣。

在9月中旬，海洋公園宣布推出「森度遊」計劃，已經引來不少的負評。其中一個意見是「為甚麼要付錢行山」。眾所周知，除了參與導賞團之外，在香港行山基本上是一項免費的活動。不過，今次海洋公園推出的「秘行南朗山」活動，就需要付費參加，持有有效入場門票、智紛全年入場證或無限次入場證之遊客需付80元。海洋公園亦設有380元的成人套票，當中包括成人入場門票一張、一項「秘行南朗山」活動及園內電子現金券100元。如果單純是想行山的話，最少都要付380元去參加這個2小時的行山團。到底這個行程又是否值得付出這筆金額呢？再者，若想行南朗山，網上亦有不少行山路綫或遠足路徑提供，更不受時間所限制。

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縱觀今次海洋公園「森度遊」的3個活動，大多都是看中港人喜歡「打卡」的心態。例如在園內的人工湖、水族館等地點，參加瑜伽及冥想。短期或許可以吸引一些貪新鮮或喜歡「打卡」的客人，未必對海洋公園的長遠發展有幫助。

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