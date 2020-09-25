▲ 【理財教育】理財不善與知識相關！6條問題測試你的基本理財概念 -

身處於經濟衰退的環境下，積極增進理財知識，能有助改善不良的理財習慣，維持穩定的財務狀態。想了解自己對基本理財概念的認識，可嘗試回答以下6條問題作自我測試：

（粗體為答案）

基本問題：

1. 利率問題

假設你的儲蓄帳戶中有100元，利率為每年2%。5年後，你認為帳戶中會有多少錢？



答案：多於102元

解答：儲蓄帳戶中有100美元，年利率為2%，到第1年年底，你將獲得2元的利息，結餘為102元。以同樣的年利率，第2年儲蓄帳戶中102元將賺取2.04元的利息，當年結餘為104.04元。繼續以同樣的方式，到第5年年底，儲蓄帳戶的結餘將增長至110.41元。



2. 通脹問題

試想像一下，你的儲蓄賬戶的年利率為1%，通脹率為每年2%。1年後，你儲蓄賬戶的購買力有何變化？



答案：比今天少

解答：如果通脹率為2%，但儲蓄帳戶的年利率僅為1%，即該年消費成本已經超過了儲蓄的購買力。換句話來說，你的購買力追不上通脹。



3. 風險問題

投資單一公司的股票通常比投資股票共同基金有更安全的回報。



答案：錯誤

解答：一般而言，投資股票共同基金的風險要低於投資單一股票，因為共同基金分散投資幾十個（甚至數百個）公司的股票，可以降低投資風險。

額外問題：

4. 債券問題

如果利率上升，債券價格通常會發生甚麼變化？



答案：債券價格下跌

解答：一般而言，當利率上升時，債券價格下降。當利率下降時，債券價格則會上升。這是因為隨着利率上升，新發行債券的票面利率往往較已發行債券為高，導致票面息較低的舊債券吸引力降低，造成債券價格下跌。

5. 複息利率問題

假設你欠債1,000元，年利率20%，按年複息計算。如果不償還任何款項，以這個利率計算，幾多年後你欠的金額會翻倍？



答案：至少2年但少於5年

解答：金融學上有所謂「72法則」，用作估計將投資倍增或減半所需的時間，反映出複利的結果。將72除以20（增長率），得3.6，即需約3.6年時間，欠債的金額將會翻倍，滾存至2,000元。

6. 按揭問題

15年按揭還款期通常需要比30年按揭還款期有更高的每月還款額，但所需繳付的利息總額會更少。



答案：正確

解答：假設兩種按揭的利率相同，在15年按揭還款期中，因為你可以更快地償還本金，你需繳付的利息較30年按揭還款期少，但每月還款額較高。

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責任編輯：李瑩

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