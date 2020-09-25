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【理財教育】理財不善與知識相關！6條問題測試你的基本理財概念

理財學堂 18:54 2020/09/25

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【理財教育】理財不善與知識相關！6條問題測試你的基本理財概念 -

身處於經濟衰退的環境下，積極增進理財知識，能有助改善不良的理財習慣，維持穩定的財務狀態。想了解自己對基本理財概念的認識，可嘗試回答以下6條問題作自我測試：

（粗體為答案）

基本問題：

1. 利率問題
假設你的儲蓄帳戶中有100元，利率為每年2%。5年後，你認為帳戶中會有多少錢？

答案：多於102元
解答：儲蓄帳戶中有100美元，年利率為2%，到第1年年底，你將獲得2元的利息，結餘為102元。以同樣的年利率，第2年儲蓄帳戶中102元將賺取2.04元的利息，當年結餘為104.04元。繼續以同樣的方式，到第5年年底，儲蓄帳戶的結餘將增長至110.41元。

2. 通脹問題
試想像一下，你的儲蓄賬戶的年利率為1%，通脹率為每年2%。1年後，你儲蓄賬戶的購買力有何變化？

答案：比今天少
解答：如果通脹率為2%，但儲蓄帳戶的年利率僅為1%，即該年消費成本已經超過了儲蓄的購買力。換句話來說，你的購買力追不上通脹。

3. 風險問題
投資單一公司的股票通常比投資股票共同基金有更安全的回報。

答案：錯誤
解答：一般而言，投資股票共同基金的風險要低於投資單一股票，因為共同基金分散投資幾十個（甚至數百個）公司的股票，可以降低投資風險。

額外問題：

4. 債券問題
如果利率上升，債券價格通常會發生甚麼變化？

答案：債券價格下跌
解答：一般而言，當利率上升時，債券價格下降。當利率下降時，債券價格則會上升。這是因為隨着利率上升，新發行債券的票面利率往往較已發行債券為高，導致票面息較低的舊債券吸引力降低，造成債券價格下跌。

5. 複息利率問題
假設你欠債1,000元，年利率20%，按年複息計算。如果不償還任何款項，以這個利率計算，幾多年後你欠的金額會翻倍？

答案：至少2年但少於5年
解答：金融學上有所謂「72法則」，用作估計將投資倍增或減半所需的時間，反映出複利的結果。將72除以20（增長率），得3.6，即需約3.6年時間，欠債的金額將會翻倍，滾存至2,000元。

6. 按揭問題
15年按揭還款期通常需要比30年按揭還款期有更高的每月還款額，但所需繳付的利息總額會更少。

答案：正確
解答：假設兩種按揭的利率相同，在15年按揭還款期中，因為你可以更快地償還本金，你需繳付的利息較30年按揭還款期少，但每月還款額較高。

美國千禧一代的測試表現如何？【上一頁

責任編輯：李瑩

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欄名 : 理財學堂

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