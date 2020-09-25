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【理財教育】理財不善與知識相關！6條問題測試你的基本理財概念

理財學堂 18:48 2020/09/25

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【理財教育】理財不善與知識相關！6條問題測試你的基本理財概念 -

理財是生活中最重要的一環，經濟衰退危機下，不少人面對失業或收入減少時，才驚覺自己未有充分的財政準備，甚至因理財不善而未有足夠的應急儲備。美國有機構研究以6條基本的理財概念問題，調查美國千禧一代的理財素養（Financial Literacy），發現他們普遍未能掌握基本的理財概念，更因為欠缺理財知識，而導致負債等財務問題。

僅3%受訪者能獲6條問題全對

美國理財教育協會（NFEC）於2018年進行一項針對美國50州、1.7萬人的理財素養測驗，設有3條基本問題，以及3條額外問題。調查結果顯示出美國千禧一代（18歲至37歲）欠缺基本的理財知識，僅16%的受訪者能正確回答3條基本問題，6條全對的人只有3%，顯示他們的理財知識水平低得令人難以置信。

TIAA研究機構引述有關數據分析指，美國千禧一代的理財素養低，以及不良理財習慣，如負債、沒有儲蓄習慣，以及只還信用卡最低還款額等行為，令他們難以應對當前的經濟危機。

理財教育5大方針【下一頁

身處於經濟衰退的環境下，積極增進理財知識，能有助改善不良的理財習慣，維持穩定的財務狀態。想了解自己對基本理財概念的認識，可嘗試回答以下6條問題作自我測試：

3條基本問題：

1. 利率問題
假設你的儲蓄帳戶中有100元，利率為每年2%。5年後，你認為帳戶中會有多少錢？
[多於102元］/［剛好102元］/［少於102元］/［不知道]

2. 通脹問題
試想像一下，你的儲蓄帳戶的年利率為1%，通脹率為每年2%。1年後，你儲蓄帳戶的購買力有何變化？
[比今天更多］/［完全一樣］/［比今天少］/［不知道]

3. 風險問題
投資單一公司的股票通常比投資股票共同基金有更安全的回報。
[正確］/［錯誤］/［不知道]

額外問題：

4. 債券問題
如果利率上升，債券價格通常會發生甚麼變化？
[債券價格會上升］/［債券價格下跌］/［債券價格將保持不變］/［債券價格與利率之間沒有關係］/［不知道]

5. 複息利率問題
假設你欠債1,000元，年利率20%，按年複息計算。如果不償還任何款項，以這個利率計算，幾多年後你欠的金額會翻倍？
[少於2年］/［至少2年但少於5年］/［至少5年但少於10年］/［至少10年]/［不知道]

6. 按揭問題
15年期按揭通常需要比30年期按揭有更高的每月還款額，但所需繳付的利息總額會更少。
[正確］/［錯誤］/［不知道]

你答對多少條問題？【查看答案及解答

責任編輯：李瑩

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欄名 : 理財學堂

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