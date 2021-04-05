【移民澳洲】女護士棄港高薪移民南澳　生活更高質　尋回工作意義

身邊好多人都話想移民，但又怕前景及難以融入當地生活。80後女生Sophia放棄在港的高薪醫護工作，移民澳洲南部城市阿德萊德（Adelaide），卻得到前所未有的工作生活平衡，而且工作環境更加合理，讓Sophia更能投入醫護工作。她更開設「港產護士買咗一張單程機票到澳洲」Facebook專頁，分享工作趣事及與家人的生活點滴。

阿德萊德技術移民輪候時間較短

在香港當了6年註冊護士的Sophia反而一次旅行而愛上澳洲的風土人情，並於2016年決定申請移民，用了兩年時間正式移民澳洲的阿德萊德。她經代理申請技術移民簽證，很快就有回音。選擇南澳阿德萊德是由於少人申請，輪候時間較快，加上她的表姐在此定居，覺得有個照應會較方便。

人工低但假期多

很多人在移民澳洲時，敗在國際英語測試系統（IELTS）上，Sophia當時考的是專門給醫護人員的OET（Occupational English Test），同樣分聆聽、寫作、會話及閱讀4卷，但整體難度比IELTS低。最難是寫作，因為着重英語文法，需要以200字完成一篇書信，她準備時做舊試題複習，但也要考了兩次才合格。

Sophia在香港一邊申請技術移民一邊搵工，幸運地一到埗就獲阿德萊德一間小型醫院聘請。當地承認香港的資歷，不用再重新考牌，只要求預備畢業證書、醫院工作證明及推薦信、護士註冊文件等，再付3,000港元左右就可以。當地也有不少醫療空缺，但居住華人不多，所以沒特別優勢，但在澳洲人眼中，香港人很勤力，加上她有豐富的工作經驗及碩士學位，因此順利獲聘。

唯一缺點是澳洲整體上薪酬比香港低，她離港前在私家醫院急症室工作，月薪達5萬港元，但在澳洲的月薪在扣稅後只得2萬港元左右，每年像公務員制般跳級加薪。但假期數量卻相當充足，她可選擇返每天8或12小時的輪班，所以每個月只需返11日工，其餘時間都是放假。

▲ Sophia在香港當了6年註冊護士，來到澳洲亦同樣在急症室當值。

澳洲醫療制度完善 救護車少濫用

澳洲全民免費醫療，但國民也不會胡亂看急症，即使晚上及凌晨，他們也會去看家庭醫生，真正有需要的病人才使用急症室服務，不像香港一般傷風感冒也衝去急症室。而且救護車收費，單是出車也要3,000港元，還要計每公里30元，因此不會濫用。登記使用急症室的人士不多，非緊急病人平均只需等1小時左右，比香港更有效率。

而且醫院人手比例有嚴格規定，醫生與病人為1：4，如果比例不足，就會截人龍甚至關閉病房。因此醫生有充裕時間診症，護士亦可給予適當的照顧。在港看醫生只可在幾分鐘內完成，但當地醫生卻會花心機做足詳細檢查，使病人及醫護都得到尊重，令她自覺重拾工作意義。

澳洲人交重稅，換來是所有永久居民都可享免費醫療服務，看公立家庭醫生，不論是小病還是危疾，都是一毫子也不用付，看私家名醫也只需付一半價錢。當地醫藥分家，但藥物普遍來說也比香港便宜，小病痛可直接請藥劑師配藥。

10個月產假 家住千五呎別墅

已為人母的她更大讚澳洲的產假安排，指出自己懷孕時享有16個星期產假，醫院讓她選擇放32個星期半薪產假，前後加上年假，放足40個星期產假，讓這位新手媽媽有更多時間照顧兒子。產後也不用帶嬰兒去健康院檢查，因為澳洲的助產士會每星期3次帶備儀器上門，為新生兒度高磅重，即使安坐家中已可享用服務。所有服務免費之餘，更有產假及家庭育兒津貼、爸爸亦有侍產假，可說是相當貼心。

Sophia現時住的1,500呎兩層別墅，有3房、花園及兩個車位，樓價不用300萬港元，環境極佳，她笑說若在香港置業，付首期的錢也不夠。

▲ Sophia以不用300萬港元購入的聯排別墅，總面積有1,500呎左右。

▲ 閒時Sophia前往阿德萊德海邊，享受自然風光，相當愜意。

作者：張頌婷

責任編輯：馮柏偉、鄺素媚

（節錄）

【原文︰80後女護士棄港高薪移民南澳 重拾前綫醫護工作意義】