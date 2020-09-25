▲ 【華為手機】華為受晶片供應問題困擾 高通可會給華為一綫生機？

踏入九月，手機廠商相繼推出下半年旗艦手機。除了蘋果公司因為疫情關係令新iPhone發佈會延至下個月外；華為也因為其麒麟晶片供應問題，影響其Mate 40旗艦的推出日期。甚至有傳華為這款手機只以限量供應方式發售，營造一鼓肅殺的氣氛。

不過，若華為不再採用自家的麒麟晶片，改為採用其他供應商的晶片，如美國高通的產品，大家又會否繼續支持華為呢？

華為手機發布會未有消息 似按兵不動動蘋果出招

過往，華為都會在九月份發表下半年旗艦手機，但至今仍未有聲氣何時舉行發佈會，似乎要與對手蘋果看齊，看看對家何時出招。

市場盛傳蘋果iPhone 12將在下月13或14日發佈，採用剛剛已發表的A14 5納米製程晶片，運算效能較上代急升40%。更在16日接受iPhone 12系列的預訂，至於頂級的iPhone 12 Pro則有可能要在十一月才開賣。

在當今經濟環境之下，以較低訂價的iPhone 12相信是蘋果催谷銷量的主力，iPhone 12 Pro則主打商務及忠心果粉市場吧。

華為最大挑戰在晶片供應問題

至於華為的Mate 40系列，據傳同樣搭配採用5納米製程的麒麟9000系列晶片，聲稱擁有更強勁的運算、5G及人工智能的能力。

不過，由於美國禁令關係，這夥晶片在上周限期後已無法出貨，據媒體指華為已合共採購約1,000萬顆麒麟9,000晶片，相信可够Mate 40系列半年的銷售。

換言之，華為面臨最大的挑戰，是明年首季發表的P系列旗艦後續機款要採用那款晶片。

面對美國政府禁令 華為難扭劣勢

為了生存，華為只能在供應鍊上因時制宜，面對美國政府的禁令，華為並無主動權去扭轉劣勢，特別是手機行業鬥的是技術的領先程度，若讓華為採用28納米的手晶片來推出手機，一下子回到五年前的水平，相信就連華為創辦人任正非也會大叫「不好吧」。

現時市場流傳高通下一代旗艦875處理器，同樣以5納米製程及首度將5G基頻晶片集成在一起，預估運算能力將較今代處理器上升30%。

如無意外，明年首季開賣的三星S系列旗艦將會搭配這顆晶片，其他一眾中國品牌如小米、OPPO、vivo等也會以這顆晶片作明年主力。

因此，華為輪值董事長郭平才會在Huawei Connect大會上，公開表示不會排除採用高通晶片推出新手機產品，大前提是獲得美國政府批准。

高通可會是華為救命草？

高通本身也一早向美國政府申請供貨華為，原因是不欲晶片市場被其他國家的對手取得華為的業務。在商言商，高通的想法無可厚非，而且是數以十億美元計的生意。

但美國政府又是單純從美國企業利益出發呢？這又很難下定論，皆因英特爾和AMD兩家晶片公司也獲得允許繼續與華為做生意，高通會否成為第三家呢？

雖然對華為而言求生存是大前提，但捍衛手機市場份額同樣也不容有失。華為若能採用高通的晶片，最低限度可以維持最賺錢的旗艦手機業務不致於倒閉，但手機的性能就要受制於高通了。

華為選用高通晶片的利與弊

對薑餅人而言，華為手機採用自家麒麟晶片是其獨一無二之賣點，一旦要由天堂跌落凡間，與其他採用高通晶片的手機廠商競爭的話，華為的定價能力必然受影響。

當然，華為大可打愛國牌，以愛國來催谷「花粉」獻金。但難道使用小米、OPPO和vivo的用家就不愛國嗎？

華為在上季手機銷量以5,400萬成為全球王者，但全賴中國市場支撐，在中國以外市場銷量按年下跌30%，反映了缺少了Google 服務的華為手機，已被海外用戶離棄。

現在華為手機又面對無晶片可用之苦，其手機王者地位，很可能真的要待高通打救，前提是要特朗普點頭。