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【中秋節2020】6人用最平$488！盤點5間中秋盆菜

消費錦囊 10:00 2020/09/26

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中秋節是一家團圓的節日，但政府早前宣布延長4人限聚令至10月1日，所以今年都難多人外出食飯做節。不過，安坐家中食盆菜亦是不錯的選擇，本網盤點了5間市面上的中秋盆菜，睇吓邊間啱你口味！

中秋節酒店住宿優惠一覽【按此

大家樂

大家樂盆菜分為6位及10至12位用，當中包括北海道「宗谷瑤柱」、日本蠔豉及燒味。DBS信用卡客戶最高可減120元。另外，訂購滿2,000元（折實價計）即享免費送貨一次。惠顧滿1000元（折實價計），送貨服務費用為每次200元。

親臨分店訂購：即日起至10月3日
傳真訂購日期：即日起至9月28日
取貨日期：即日起至10月4日

福袋燒味盆菜（6位用）：458元（DBS信用卡）／448元（Club 100會員）／488元
瑤柱福袋燒味大盆菜（10-12位用）：598元（DBS信用卡）／588元（Club 100會員）／628元

訂購方法：親臨門市／傳真至2607 5369（訂購表格

鴻星集團

鴻星推出中秋慶團圓盛宴，當中包括原隻30頭鮑魚銀裝盆菜及阿拉斯加蟹1隻。由即日起至9月28日下午3時於網店接受預訂；送貨期至10月4日，送貨時段指定為下午4時半至8時。

中秋慶團圓盛宴（6位用）：2,588元

訂購方法：網上訂購

八鄉南苑

八鄉南苑設有多款盆菜，包括極品圍村盆菜、傳統圍村盆菜及清心素盆菜。盆菜更有不同份量可供選擇，小至3至4人，多至14人，價錢由568元至1888元不等。凡於10月2日前訂購任何盆菜款式，並選擇在9月26日至10月2日送貨，即送紅酒1支，送完即止。另外，全港一律免收運費，港島區及東涌區需加80元隧道費。

於網上登記成為會員，網購盆菜並於3天前預訂即可享95折優惠，電話及WhatsApp落單客戶不能享用此優惠。

訂購方法：電話2488 9099／WhatsApp至5488 9099／網上訂購

生記菜館

生記菜館的盆菜分為5至6或10至12人份量，當中包括鮑魚、花膠、金色帶子、燒鴨及芋頭等食材。除了盆菜之外，更會附送竹蔗茅根。

生記菜館提供外賣自取及送貨服務，惟送貨服務受距離所限制。此外，生記菜館亦有與kkday合作，由即日起至9月27日訂購盆菜，額外送2016年法國Barons de Medicis Merlot紅酒／Viognier白酒（750mL）一支。而運費則採用到付形式，根據Gogovan官方運費計算，視乎地區而定。

大盆菜（10-12人）：988元
細盆菜（5-6人）：688元

生記盆菜外賣自取地點：

  • 生記菜館
    地址：油麻地廟街45-47號地下（*3公里內包外送）
  • 麻辣風雲
    地址：荃灣海壩街114號荃碧大廈1樓（3公里內包外送）
  • 花卷
    地址：葵涌華星街1-6號美華工業大廈地下C2舖（晚上7點及假日休息）
  • 老百姓火鍋刺身
    地址：深水埗福華街39號地下

訂購方法：電話5381 3628／kkday網上訂購

帝景酒店

帝景酒店亦有推出可供4人、6人、8人、10人及12人享用的一品盆菜，收費由938起。盆菜提供外賣自取或外送服務，客人需於取貨日期預早3天或之前預訂。

此外，自取外賣時段為每日中午12時至晚上9時30分。如訂購滿300元或以上可享免費送遞服務一次，只適用於帝景酒店10公里駕駛範圍內之指定地址。

一品盆菜（4人）：938元
一品盆菜（6人）：1,388元
一品盆菜（8人）：1,838元
一品盆菜（10人）：2,288元
一品盆菜（12人）：2,638元

訂購方法：電話3716 2898／電郵fb@royalview.com.hk／網上訂購

責任編輯：曹佩鈞

欄名 : 消費錦囊

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