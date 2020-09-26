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【施政報告2020】財赤難再派錢紓困 多放假刺激消費或更好？

理財學堂 18:00 2020/09/26

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【施政報告2020】財赤難再派錢紓困 多放假刺激消費或更好？ -

施政報告2020近日正式開展諮詢，不少政黨均如往常主張再度「派錢」紓困。但在政府當局礙於財赤、基本法要求公共開支「量入為出」、香港經濟規模又不足以支持政府大規模發債的前提下，如何「不花錢地派錢」，或者用社會福利學語言「如何動用最少的社會資源，達到最大範圍的紓困效果」成為近日朝野最棘手的課題。

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與民休息 免浪費行政資源

如何在動用最少政府財政資源的前提下，讓經濟最大程度上復甦，應該會是今次施政報告的主要議題。雖然香港是外向型經濟，但我們能自行調節的經濟環節，還是只有本地人的投資和消費量和方向。所以，今次可能提出的新政策中，必然會有不少是以鼓勵香港人增加消費為目的。

至於其他民生議題，亦應採取類似的無為而治、與民休息方向，避免像上年度那樣向立法會提出具爭議性的議案，以免浪費行政資源和再次激起市民對政府的不信任，模糊了「齊心協力令經濟復甦」的工作重點。

增加假期 刺激消費紓怨氣

今屆施政報告可以怎樣「不花錢地派錢」，我在今屆和上屆政府均曾倡議、亦先後獲採納的措施，就是放假，例如2015年時抗戰勝利紀念日的「愛國特別假」，以及現屆政府今年初提出的「勞工假由12日加到17日」。

此類提案在議會中的反對聲音極少，是改善行政立法、不同政見市民之間關係的速效良藥。在執行上，放假對因抗疫工作已疲於奔命的特區官僚體系而言，行政的步驟比派錢還要少，經濟上更是高效。

在開關之前，市民放假外出消遣，可大幅改善餐飲零售和酒店等勞動密集（Labour intensive）而疫情期間最受打擊行業的經營環境。在「開關」後，港人外遊消費又能挽救垂死邊緣的航空及旅遊業。

對於陷入財困和急需解決深層次矛盾的特區政府而言，在今年施政報告大搞放假，可說是無往而不利，四兩撥千斤。

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（節錄）

【原文：抗疫財赤紓困難 派錢不如多放假

撰文 : 劉國匡 香港都會馬球隊創辦人

欄名 : 理財學堂

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