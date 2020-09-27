【強積金管理】善用派息MPF博退休有穩定收益

目前逾萬億強積金資產仍側重於退休前的財富累積及增長，但對退休後的資產如何持續管理或投資等方面則未見太多着墨。隨着港人壽命愈來愈長，市場對強積金退休後方案的需求亦日漸增加。

逾5成受訪者估計退休生活儲備不足

宏利今年上半年曾進行調查，有52%受訪者估計自己退休時沒有足以應付舒適退休生活的儲備。為彌補退休儲備不足，受訪者打算減少日常生活開支、尋求政府資助、退休後繼續工作或投資；約三分一受訪者傾向退休後把包括強積金累算權益在內的退休儲備投資於股票。不過，這代表他們在退休後仍需面對較高的投資風險，有違投資風險應隨年齡增長而相應減低的原則。

調查進一步了解公眾對可提供定期收益，與以跑贏通脹為目標的退休後強積金方案之接受程度，結果發現接近半數受訪者（49%）有興趣把這種方案加入其強積金投資組合，而受訪者認為方案最吸引之處依次為：有派息（52%）、退休後有穩定收入（48%），以及低風險（30%）。

簡而言之，調查結果顯示退休人士對繼續投資仍有需求，而且希望投資具備派息、穩定等特點。

退休後仍有投資需求

以往港人退休時只有三種方法處理強積金供款，分別是：

一筆過提取所有強積金累算權益；

分期提取權益；

或把累算權益保留於強積金帳戶繼續投資。

然而，整個強積金體制中並未提供任何具派息特色，或專為退休人士而設、可在退休後提供定期及穩定收益的同時亦可帶來長期資本收益增長的成分基金，而這些特點正是今次調查結果所反映退休人士最希望強積金能加強的地方。

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有見及此，積金局早前提出「退休後投資方案」的四大開發原則，推動業界於強積金體制下，開發能覆蓋供款階段及提取階段的投資方案。宏利作為全港最大強積金計劃保薦人，響應積金局呼籲，推出市場首項具派息特色，涵蓋供款階段及提取階段的強積金方案，既提供多一個選擇予計劃成員，同時有意助退休人士獲取定期及穩定收益。

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2020年全球經濟受到疫情衝擊，不少打工仔都對自己的強積金投資感到憂慮。不過，強積金是一項長綫投資，與其擔心市場短期波動，不如更積極地管理強積金，並諮詢專業人士意見，從而作出明智的強積金投資選擇。

【原文︰善用退休後強積金方案 盼獲定期收益退休無憂】（收費文章）