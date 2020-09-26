▲ 【失業搵工】60歲失業CEO被嫌老無人請 自拍健身證精力充沛獲過百公司垂青（有片） -

受新冠肺炎疫情影響，失業人士要搵工都各出奇謀，冀能成功脫離失業大軍。英國一名60歲大叔自4月遭公司裁員後，由於不少僱主認為他年紀大，以致一直未能找到新工作，為證明自己的身體仍然健碩，他靈機一觸，在全球最大求職網站LinkedIn上載自己健身的片段，竟成功引起多名僱主注意，收到逾百份工作邀請。

年屆60被嫌老 求職無回音

英國《每日郵報》報道，一名來自蘭開夏郡的玩具公司前行政總裁Paul Marks，4月因受疫情影響遭公司解僱。擁有逾40年公司管理經驗的他，曾經擔任行政總裁、管理合夥人、營運總監等職位，更有被派駐海外經驗。不過，自7月從杜拜返回英國後，Marks曾投出超過50份履歷應徵工作，卻都因為他的年齡太大，沒有收到任何回音。

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上載健身影片證仍精力充沛

為了消除各企業對其年齡問題的疑慮，他決定以自拍影片的方式，在網上發布自己健身的影片，影片中的Marks身穿西裝打領帶，輕鬆做了6下掌上壓，然後氣定神閒地站起來，近距離對着鏡頭自我介紹。

他在影片中指，自己每日都會堅持做40至50下掌上壓及跑步鍛練，證明「並非所有年屆60的人都是頭髮花白的園丁，或是整天坐在一起喝茶或觀看體育賽事。」Marks的影片點閱次數超過70萬，更成功在LinkedIn吸引超過100名僱主與他聯繫。

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責任編輯：黃懌勤

（節錄）

【原文：英失業漢自拍健身 收逾百工作邀請】