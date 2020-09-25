▲ 3隻抗逆力強的低估值龍頭股

2. 海天國際（01882）

現價市盈率（倍） 14.9 預測市盈率（倍） 12.3 股息收益率（%） 2.1 股本回報率（%） 13.3

海天國際是全球注塑機龍頭企業，按產值份額計在全球市佔率近30%，單看國內市場更是逾40%，其次是的兩間企業包括震雄集團（00057）和伊之密，市佔率均在10%以下。

國內塑膠機械市場穩步擴張，2015年至2019年收入年複合增長率（CAGR）為6.5%。加上內地「供給側」結構性改革深化，製造業轉型升級，塑膠不斷替代其他材料，對塑膠製品精度的標準提高，因此注塑機在質及量方面的需求亦有提升，利好市場發展，更利好行業龍頭海天。

海天在今年上半年收入微漲0.1%至50.2億元（人民幣．下同）；盈利則升13.2%至10.3億元。收入與去年持平是集團國際化布局風險分散的成效，雖然不少海外地區業務受疫情影響而下降，但在土耳其、越南、菲律賓等地有較佳銷售。而且集團在第二季度全面推出第三代機型新產品系列，並獲市場廣泛認同，助力集團毛利率提升2個百分點至33.6%。加上期內經營效率提升、原材料價格下降，以及人民幣升值利好因素，令集團盈利增長顯著高於營收。

海天持續精研智能製造，加快數碼化、網絡化和智能化轉型，夯實技術實力及龍頭地位，在內地製造業逐步回暖及全球工業自動化進程中推進，可望令集團盈利能力持續增長。

3. 中國聯塑（02128）

現價市盈率（倍） 13.2 預測市盈率（倍） 9.8 股息收益率（%） 2.9 股本回報率（%） 18.2

聯塑股價從近期大漲後稍稍回吐，投資者宜密切留意低吸機會。

聯塑於今年上半年營收漲3.2%至114.9億元；盈利升10.3%至13.9億元。業績增長穩健，雖然未算出色，但集團處於行業龍頭，其塑料管道產品在市場具競爭力。加上近日國內汛災，常務會議重點探討今年及未來兩年共150項重大水利工程建設安排，涉及投資額1.29萬億元，水利基建項目可望大增，帶動塑料管道產品需求。

集團產能布局持續優化，推動自動化及智能化，而且致力開拓海外市場，有望進一步達致規模化效應。聯塑的產品結構亦逐漸向高毛利產品傾斜，令集團毛利率持續上升，上半年毛利率較去年底升0.5個百分點至29.4%。

不過，雖然聯塑的市盈率依然在合理區間，但早前的股價大漲令集團面臨較大的獲利回吐風險，投資者宜分注逢低吸納。

結語

以上三隻行內龍頭股，估值合理，再加上業務前景不俗，值得投資者注意。

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作者：Motley Fool Staff

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