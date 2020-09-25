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3隻抗逆力強的低估值龍頭股

博客 13:11 2020/09/25

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3隻抗逆力強的低估值龍頭股

近日科技股深度回調，反映高估值下的脆弱，亦揭示了投資者在資產配置上除了追求高增長外，風險問題亦同樣不可忽視。以下3隻行業的龍頭股估值偏低，兼具備優秀的製造及銷售實力，而且產品升級下盈利能力提高，值得投資者考慮撥資金吸納。

1. 建滔積層板（01888）

現價市盈率（倍） 13.7
預測市盈率（倍） 10.8
股息收益率（%） 7.5
股本回報率（%） 12.8

建滔積層板是覆銅面板行業的龍頭，全球市佔率高達16%，已連續15年市佔最高。而覆銅面板廣泛用於各種電子產品，令建滔成為較少人熟悉的5G受惠股。

今年首季停工停產，覆銅面板需求出現真空期，因此公司今年上半年業績「雙降」，營收按年跌10.8%至68.1億港元；盈利跌32.3%至7.3億港元。但值得注意的是，期內覆銅面板營收只微降5%至66億港元，反映主營業務從疫情中恢復迅速。而且集團期內融資成本大幅降低四成，流動負債跌12.5%，流動資產淨值升7.6%，銀行結餘及現金亦增加13.7%，種種財務改善令建滔有能力慷慨派息，中期息派0.1港元，連同特別息1.9港元，合共派2港元。

除了憧憬業務從疫情恢復以及5G趨勢外，建滔積層板亦正優化其產品結構，目前以滲透定價策略，犧牲短期收益，先集中提高包括薄板、高頻高速覆銅面板及無鹵素等高階、高附加值產品的份額，日後再進行加價，令集團業績增長性更值期待。雖然加價何時展開暫未可知，但高股息率彌補了時間成本，加上集團市盈率合理，股本回報率（ROE）表現亦不俗，大有財息兼收的機會。

仲有兩隻可以留意的龍頭股選擇【下一頁

 

作者：Motley Fool Staff

本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。

欄名 : 萬里創富

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