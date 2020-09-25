▲ 2大景點門票優惠 昂坪纜車8折 天際100門票買一送一

下星期中秋加國慶，長周末打工仔有機會放4天連假，本港近日疫情亦開始放緩，不少人或已計劃於連假期間出外消費。除了海洋公園及迪士尼樂園有重開優惠外，天際100及昂坪360都有推出港人限定優惠。

昂坪360

香港居民生日優惠：

由即日至2021年9月30日，香港居民於生日當天出示香港身份證，可以免費乘坐昂坪纜車標準車廂（來回）一次。

於1月27日至5月26日、7月16日至9月10日生日之香港居民，可於纜車服務全面恢復正常當日起（9月11日起）計之2個月內，於生日同日免費享用來回纜車（標準車廂）旅程一次。

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港人專享來回纜車門票8折優惠：

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海洋公園重開優惠一覽【按此】

迪士尼樂園重開優惠一覽【按此】

天際100

「小朋友大晒」免門票優惠：

由即日起至10月31日，3至11歲的兒童可免費入場，而同行的成人亦可享門票75折優惠。只需親臨天際100一樓票務大堂，出示可證明小童年齡的有效證件，並以75折購買一張成人門票。

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童心未泯門票買一送一優惠：

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責任編輯：曹佩鈞