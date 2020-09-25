一連5日！老虎堂推出芋頭／小芋圓系列飲品減$4優惠 消費錦囊 10:30 2020/09/25 分享： 老虎堂一連5日推出限時優惠！芋頭及小芋圓系列飲品平$4！ 由即日起至9月29日，老虎堂推出台灣直送「芋頭＋小芋圓系列」飲品優惠： 黑糖波霸芋頭厚鮮奶 (含奶霜) 原價$36 優惠價$32 芋頭小芋圓厚鮮奶 (含奶霜) 原價$38 優惠價 $34 需要注意，西灣河店不售芋頭小芋圓厚鮮奶。 分店一覽 撰文：hket小編 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 7-eleven買任何熱賣點早餐 送酒精搓手液 今日 7-eleven買任何熱賣點早餐 送酒精搓手液 AEONCITY限量抽籤開售700套 任天堂健身環大冒險RingFit套裝售$659 2020/09/24 AEONCITY限量抽籤開售700套 任天堂健身環大冒險RingFit套裝售$659 一芳推學生優惠 1杯飲品95折 2杯飲品9折 2020/09/24 一芳推學生優惠 1杯飲品95折 2杯飲品9折 【Staycation】中秋節5間酒店住宿優惠 2人食+住低至750元起 2020/09/23 【Staycation】中秋節5間酒店住宿優惠 2人食+住低至750元起 凡購買Sharetea歇腳亭飲品 可以半價加購配料 2020/09/23 凡購買Sharetea歇腳亭飲品 可以半價加購配料 著數優惠