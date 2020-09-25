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一連5日！老虎堂推出芋頭／小芋圓系列飲品減$4優惠

消費錦囊 10:30 2020/09/25

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老虎堂一連5日推出限時優惠！芋頭及小芋圓系列飲品平$4！

由即日起至9月29日，老虎堂推出台灣直送「芋頭＋小芋圓系列」飲品優惠：

  • 黑糖波霸芋頭厚鮮奶 (含奶霜)
    原價$36 優惠價$32
  • 芋頭小芋圓厚鮮奶 (含奶霜)
    原價$38 優惠價 $34

需要注意，西灣河店不售芋頭小芋圓厚鮮奶。

分店一覽

撰文：hket小編

欄名 : 消費錦囊

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