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7-eleven買任何熱賣點早餐　送酒精搓手液

消費錦囊 09:00 2020/09/25

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現凡於7-Eleven買熱賣點早餐，即送1支酒精搓手液！ 

於7-Eleven買任何熱賣點早餐，即送1支59毫升VISIBLY CLEAN酒精搓手液。早餐供應至早上11時。酒精搓手液數量有限，送完即止。

銷售店舖地址

撰文：hket小編

 

欄名 : 消費錦囊

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