7-eleven買任何熱賣點早餐　送酒精搓手液

現凡於7-Eleven買熱賣點早餐，即送1支酒精搓手液！

於7-Eleven買任何熱賣點早餐，即送1支59毫升VISIBLY CLEAN酒精搓手液。早餐供應至早上11時。酒精搓手液數量有限，送完即止。

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撰文：hket小編