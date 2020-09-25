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Uniqlo AIRism口罩開售 每個售$79　OK便利店Häagen-Dazs指定雪糕$10優惠券

消費錦囊 07:00 2020/09/25

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.　Uniqlo：AIRism口罩開售　每個售$79

Uniqlo AIRism 口罩於今日起在門市發售，每個售$79，設黑、白、灰3色，以及大、中、小3個尺寸。口罩採用3層結構設計，過濾層有效阻隔細菌和花粉等99%粒子；外層採用抗UV物料，有效阻擋90%紫外線，可水洗重用。

不過，Uniqlo也強調，AIRism口罩無法完全防止感染。

Uniqlo AIRism 口罩詳情

 

2. OK便利店:Häagen-Dazs朱古力或焦糖意式冰凍甜點杯 $10電子優惠券

OK便利店推出Häagen-Dazs朱古力或焦糖意式冰凍甜點杯 $10電子優惠券，憑券到OK便利店,購買Häagen-Dazs朱古力或焦糖意式冰凍甜點杯,即可享每杯減$10優惠。優惠券有效期由9月24日至10月7日。

優惠詳情

3. Pandora：網店限時優惠低至55折

由即日起至9月30日，購物滿指定金額即享低至55折優惠。

Pandora網店

撰文：hket小編

欄名 : 今日優惠精選

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