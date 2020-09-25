▲ 【應急金】經濟衰退及早準備！2個方法教你計所需應急金 -

本港新冠肺炎疫情紓緩，限聚令放寬後市民生活亦逐步回復正常。在疫情下，本港經濟陷入衰退危機，6至8月的失業率6.1%。有專家認為本港很有機會出現第4波疫情，除了要加強個人防疫措施外，在財政上亦要防範於未然，準備好應急儲備，以免在面對裁員潮時被殺個措手不及。一般建議應準備3至6個月的生活開支作應急儲備，哪應如何計算所需金額？

你或可參考以下的收入分配原則，計算出每月的開支，按所需生活費用，計算所需應金儲備的金額。

「4321」家庭理財法

根據「4321法則」的家庭理財分配法，建議將每月收入40%用作投資或償還按揭、30%花在日常開支、20%用作儲蓄及餘下10%支付保險保費。以家庭每月收入6萬元計算，每月的開支預算如下：

收入 投資或償還按揭（40%） 日常開支（30%） 儲蓄（20%） 保險（10%） 60,000元 24,000元 18,000元 12,000元 6,000元

假設需要準備半年的生活開支作應急金，按照以上的收入分配原則，並假設保險保費每月繳交，每月的開支為：

投資或償還按揭24,000元＋日常開支18,000元＋保險6000元＝48,000元 若準備半年的生活費用，即需要28.8萬元。

按照以上儲蓄比率，若由零開始，每月儲蓄12,000元，需時24個月才能儲到所需的金額。

因此，你或要考慮將日常開支中的非必要開支削減，降低儲蓄的目標，加快儲蓄的步伐。

假設保留三分之二作日常必要開支的預算，並將削減的非必要開支撥入每月儲蓄，每月的開支為：

投資或償還按揭24,000元＋日常開支12,000元＋保險6000元＝42,000元 若準備半年的生活費用，即需要25.2萬元。

按照原有20%的儲蓄比率，另加上削減非必要開支的預算，若由零開始，每月儲蓄18,000元，約14個月才能儲到所需的金額。由於儲蓄需時，應趁收入穩定時及早開始儲蓄，或將原有的儲蓄撥入應急儲備，並盡量提高每月儲蓄比率。

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「50／30／20」分配法則

假設你的每月收入30,000元，在「50／30／20」分配法則下，必要支出是指維持生活所需的開支，如飲食、各類保險費用、電費、交通費及屋租等生活上必要的支出；非必需的支出即是可提高個人的生活質素的開支，如旅行、購物及娛樂等。

按照「50／30／20」分配法則，假設每月收入為30,000元，每月收入分配如下：

收入 必要支出（50%） 非必需支出（30%） 儲蓄或投資（20%） 30,000元 15,000元 9,000元 6,000元

假設需要準備半年的生活費用，按照以上的收入分配原則，所需應金儲備如下：

每月的必要開支為15,000元 若準備半年的生活費用，即需要9萬元。

按照以上儲蓄比率，若由零開始，每月儲蓄6,000元，需時15個月才能儲到所需的金額。因此，除了將原有的儲蓄撥入應急儲備外，你或可考慮原有預定為非必需的支出，如日常娛樂、旅遊儲蓄等預算，將三分之二暫撥入每月儲蓄的金額，增加每月儲蓄至12,000元，則只需約8個月時間就能儲到所需的金額。

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度身訂造個人所需應急儲備

以上兩個方法未必合適每個人，因每人的收入分配原則各有不同，有人認為娛樂或購物的開支為每月必要的開支，有人則願意降低日常的生活品質，去為未來儲蓄或投資。

因此，在制定個人所需應急儲備時，應先審視每月的預算及支出，了解現時的收入分配的情況，按個人需要及喜好，分辨出必要開支及非必要開支，按每月必要開支計算出3至6個月所需的應急儲備。

需要注意，由於儲蓄講求堅持及動力，過分為儲錢而節衣縮食或會引起反效果，所以應在經濟狀況許可下偶爾犒賞自己，留有購物非必需品或享用娛樂的空間，以增加儲蓄的動力。

責任編輯：李瑩