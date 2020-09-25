▲ 調查︰4成人僅保存衣物一年或以下 近1/3衣物甚少或從未穿着

非牟利環保組織Redress委託進行的「香港衣物購買、使用及處置習慣研究」結果發現，每5名香港人中就有2人（40%）僅保存衣物1年或以下，而更有近三分之一的香港消費者會把不需要的衣物當作垃圾直接丟棄，導致在香港每年有大約196公噸衣物被送至堆填區。Redress將於10月舉辦「Get Redressed關注月」，推出一系列綫上及綫下活動，以宣揚環保訊息。

調查於8月至9月期間進行，以綫上問卷訪問了1,000名年齡介乎18至64歲香港的男士及女士，探討衣物消費行為、衣物使用習慣及衣物處置方式，以評估香港大眾對時尚廢料問題的看法，並暸解新冠病毒疫情如何改變相關習慣。

近三分之一的衣物是甚少或從未穿着過

數據顯示，每3名香港人中就有2名表示新冠病毒疫情改變了與時裝相關的行為，行為上的改變包括建立更實際的衣物消費習慣、更頻繁地重着衣物及將不需要的衣物贈予慈善團體。

另外，調查亦發現多個港人購買時裝的消費習慣，包括︰

產品折扣是香港人購買服裝的第一大誘因；

衣櫃中有近三分之一的衣物是甚少或從未穿着過的，

衣櫃中最舊衣服的平均壽命為6年；

只有37%的受訪者表示他們所保存的最舊衣物仍在穿着。

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「尋找全港最悠久衣物」活動

Redress的研究發現，43%受訪者表示他們基於情感價值而繼續保存衣服。因此，今年「關注月」舉辦「尋找全港最悠久衣物」活動，以發掘及表揚這些舊衣服背後的動人故事，並鼓勵更多香港人更長久地保存其衣物。

由9月28日至10月30日，市民可將最珍愛的衣物的照片及故事分享至Facebook、Instagram或Redress官方網站。Redress將會選出15個最啟發人心的故事，首10名優勝者可贏取價值350元二手時裝店HULA的禮券 ，藉以鼓勵消費者支持二手時裝。另外，5名優勝者可贏取Redress所編撰有關建立環保衣櫃的消費者指南《Dress [With] Sense》一本。

▲ 「尋找全港最悠久衣物」活動

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推「關注月」 宣揚環保訊息

此外，「關注月」亦有一系列網上及綫下活動，當中包括於不同地點設立衣物回收箱、為學校提供教學指南、舉辦一系列免費網上活動和於社交平台分享各名人及香港民眾啟發人心的舊衣故事。

▲ Get Redress衣物收集箱位置

更多活動詳情，點擊Redressed網站了解

責任編輯︰陳啟昌