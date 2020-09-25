獨家訪問Moncler設計師Craig Green從枕頭獲啟發　羽絨大衣附坑紋旅行方便收納

▲ 英國時裝設計師Craig Green再次為Moncler Genius系列操刀。

炎熱的天氣持續，今天談羽絨好像有點不切實際，但對於以羽絨品牌Moncler來說，一年四季全年無休都是營售羽絨的好日子，近年品牌為了帶來更多收視，找來數位新晉時裝設計師組成MONCLER GENIUS，當中包括來自英國的Craig Green，今天這位時裝新貴向大家訴說如何將羽絨大衣來個變革。

▲ 英國時裝設計師Craig Green再次為MONCLER GENIUS系列操刀。（圖片提供Moncler）

▲ MONCLER GENIUS裏的其中一個系列由英國時裝設計師Craig Green負責，看似不可能的古怪造型為羽絨服帶來新意，但當然在貨場看到的又是另一回事。（圖片提供Moncler）

要談近年高級時裝界能夠冒出頭來的新貴其實不多，來自英國的Craig Green畢業於倫敦Central Saint Martins，先後在2016、17和18年奪得最佳男裝設計師獎項。

▲ 英國時裝設計師Craig Green已經連續第5季為Moncler設計羽絨。（黑白圖片/圖片提供Moncler）

▲ 胸前有著大型Moncler商標的羽絨大衣。（$16,700/圖片提供Moncler）

誠然，他的名字離入屋的日子還是很遙遠，但當羽絨品牌Moncler自Thom Browne於2018年離開結束Gamme Bleu系列，必須要找來數位新晉時裝設計師「埋班」組成MONCLER GENIUS系列的時候，被招攬成團隊其中一員的Craig Green可說是最俱份量的一員（其他成員包括Simone Rocha和Comme des Garcons旗下的Kei Ninomiya等），來到今個秋冬，不經不覺原來已經是他和Moncler合作的第5個系列了。

▲ 連帽羽絨前幅有10塊羽絨枕，每一塊羽絨枕之間相隔2.5厘米，有這意念完全是因為客易將羽絨摺疊起來方便帶往旅行。（$10,250/圖片提供Moncler）

學習機會

還記得MONCLER GENIUS系列還未啟動的時候，我已經為他們設計一個膠囊系列（Moncler C），雖然羽絨大衣和我個人品牌是兩種截然不同的服裝，但我埋首設計時出發點都是相同的，兩者都是強調衣服的保護性、功能性、形態和張力。

其實對製衣有認識的人都會懂得羽絨大衣的生產過程非常專業化，背後所動用的科技和技術並不是一般修讀時裝的學生能夠有機會學習，筆者還記得當年JW Anderson首次和Uniqlo合作推出羽絨服，這位新貴不諱言在工作上獲益良多，這情況落在Craig Green身上亦一樣。

我每次去到Moncler的廠房都感到很興奮，生產羽絨是一種很專門的技術，在設計上它有很多限制，但同時又有很多的可塑性，嘗試將兩者融和是一種很刺激的事，在開發上，Moncler很鼓勵我們有新的想法，務求將羽絨帶來前所未有的一面。

▲ 不要以為Craig Green的羽絨大衣可穿性甚低，其實易穿得很，這件黑色拉鏈羽絨外套不就是好例子嗎？（$14,400/圖片提供Moncler）

▲ 在Craig Green的個人品牌裏經常在衣服中出現搭帶或索帶，在MONCLER GENIUS裏亦可見這一種細節。（圖片提供Moncler）

平衡創意和可穿性

不錯，論創意，看過MONCLER GENIUS中Craig Green的目錄，當中的羽絨大衣完全有別於市面上一般的款式，張牙舞爪般誇張的造型很厲害，但同時大家不禁懷疑它的可穿性，這一點Craig Green自己不是不知道的。

首先我們要知道MONCLER GENIUS背後的DNA是希望意念推到極限的一個品牌，當我繪圖時會將過往設計上的經驗和自身的幻想同時出發，嘗試為服裝帶來不同形態。其次我相信show should be a show，時裝展目的是為了向大家訴說一個故事或將意念推至極限的表達方式，當然，我認為將意念和實用性來個平衡都一樣很重要。

▲ Tee是該系列的入門產品。（$2,900/圖片提供Moncler）

將羽絨變細易於收納

一直以來，Craig Green的招牌設計在於服裝上出現大量搭帶，這一種細節全都來自他首個靈感均來自宗教的服裝和工人服的系列，成名後，這設計細節成了他設計上簽名式的印記。

當初我首個系列靈感來自工人服和宗教服裝，希望在服裝上同時注入「physical function」和「symbolic function」元素，於是應用上一些索帶、搭帶和繩子帶出以上主題，服裝能夠供舒適和帶有功能性是重要一環，所以我好喜歡用來工作的服裝。 而這些服裝亦是我心目中所謂的luxury，這些設計元素將會應用在Moncler身上，就好像今年MONCLER GENIUS系列，部分用上不易撕裂的透明尼龍，然後在尼龍下充絨，令羽絨變得立體可見。 與此同時，這些像極枕頭的充絨後的羽絨，每部分充絨之間相隔2.5厘米和附上可釋放空氣的拉鏈，大家可以將羽縫輕易摺疊然後收納在行李箱內方便旅客使用，這些都是我和Moncler的設計團隊致力將一件體積龐大的羽絨大衣如何變得細小的成果。

產品查詢：2175 4555