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【六合彩攪珠】頭獎800萬網民嫌少　六合彩今晚恢復攪珠只設網上及電話投注

理財學堂 17:00 2020/09/24

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六合彩今晚（9月24日）恢復攪珠，距離上一次六合彩攪珠已是七個多月前的事了。今期六合彩頭獎獎金約800萬元，相比起過往動輒頭獎派彩過千萬，有網民對今次六合彩頭獎派彩僅800萬元嫌少。

800萬元真係少？真係中咗先講。

暫停了7個多月的六合彩將於今晚（9月24日）恢復攪珠，今期估計頭獎獎金800萬元，不設金多寶，截止售票時間為9：15分。截至下午4時左右，投注額約3,100萬元。

香港賽馬會表示，暫時只會提供網上及電話六合彩投注服務，不設場外投注處現場購買彩票的服務，以避免顧客聚集場外投注處造成公共衞生風險。馬會早前亦宣布，在恢復六合彩初期，每星期攪珠一次。下兩期六合彩將於9月29日（星期二）及10月8日（星期四）攪珠。

上一次六合彩攪珠已經是2月1日的新春金多寶，當時總投注額近1.5億元，頭獎有1.5注中獎，每注派彩近3,900萬元。馬會曾宣布在7月21日恢復六合彩攪珠，惟當時本港爆發第3波疫情，因而取消。

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責任編輯︰陳啟昌

欄名 : 理財學堂

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