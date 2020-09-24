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【美元走勢】聯儲局主席鮑威爾警告：美國經濟仍處「深洞」

理財學堂 16:00 2020/09/24

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【美元走勢】聯儲局主席鮑威爾警告：美國經濟仍處「深洞」

另外，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）為首的幾位聯儲大員齊發聲警告，美國經濟仍處「深洞（deep hole）」，復甦路上最困難的部分還沒到來，呼籲財政政策必不可少，似是反擊白宮經濟顧問庫德洛周二所稱「不認為V型復甦取決於救助法案」。

標榜自3月以來已釋放逾萬億美元資金的聯儲局，將「波」踢向財政政策，理由是緊急貸款能力不等於消費能力，背後或有不願成為共和、民主兩黨遲遲未能就「Cares法案2.0」（《Coronavirus Aid,Relief,and Economic Security Act》（《病毒救助、紓困與經濟安全法案》）的簡稱）達成共識替罪羊的心態。

美國經濟二次底風險增加

鑑於現時兩黨最著緊的爭議焦點已從抗疫、紓困轉到最高法院大法官任命，加上肺疫隨時疊加冬季流感惡化，美國經濟二次探底的風險正愈來愈大。

6月唱淡美元恐暴跌35%的大摩亞洲區前主席羅奇押注二次探底的機會率超過50%，此將與創紀錄的經常帳戶赤字一起令美元在明年陷入「殘酷」境地。

值得一提的是，聯儲現時的13個緊急貸款工具等直升機撒錢模式，未來不排除進入新境界，即通過數字美元直接向美國人派錢。

據克利夫蘭聯儲主席梅斯特（Loretta Mester）在支付研討會的演講，「國會已建議每個美國人在聯儲有一個帳戶，可以將數字美元存入該帳戶並用於緊急支付。」

美國舉國資產負債表的缺口達5萬億美元

若按全球最大對沖基金橋水的估算，新冠肺炎疫情大流行導致美國舉國資產負債表的缺口達5萬億美元，無論是國會紓困方案還是聯儲電子美元，固然可以無限派錢，但沒有儲蓄盈餘支撐的經常帳赤字，終難逃過債務重組大清算，最終後果即是貨幣貶值。

由此看來，美元大有可能只是迴光返照，而人民幣資產的價值投資牛市才剛剛起步。

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撰文 : 俞瑾

欄名 : 理財學堂

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