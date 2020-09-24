▲ 【美元走勢】美匯指數反彈扭轉頹勢？恐是迴光返照 美元跌勢明年恐更深

美匯指數反彈，是否反映美元弱勢已終止？市場對美元走勢看法普遍不太樂觀，重量級經濟師羅奇（Stephen Roach）預警，明年對美元而言將於「殘酷」。近日美匯指數反彈，恐怕只是美元迴光反照。

美匯指數自3月高位起計，累積下瀉約一成。然而，踏入9月，美匯指數則一改頹勢，升至逾8星期高位。美元跌勢已告終？

▲ 美匯指數近三個月走勢

曾於6月唱淡美元恐暴跌35%的大摩亞洲區前主席羅奇（Stephen Roach）最新再預警，明年對美元而言將是「殘酷」；加上美國聯儲局不諱言以數字美元（Digital Dollar）向每個美國人進行緊急支付的可能--面臨債務重組大清算的美元，大有可能只是迴光返照。

「放鷹論」屬誤解，復甦最困難部分未至

美匯指數從3月的逾三年高位（近103），跌至8月底的逾兩年低位（近92），不到半年累瀉約一成的美匯指數，於9月突轉強勢；昨日更隨芝加哥聯儲主席埃文斯（Charles Evans）一句「不排除平均通脹率達到2%前仍可加息」刺激美匯指數續揚。

相反，傳統上具避險作用的黃金格價則下跌，累金價失守1900美元大關。

對於加哥聯儲主席埃文斯上述「放鷹論」，他隨後澄清指，此是溝通上的陰差陽錯；強調自己份屬鴿派，認為容許通脹升至2.5%並持續一段時間不足為懼，或顯示美元走勢「表錯情」。

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