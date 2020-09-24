退休理財計劃已成為全城甚至全球熱話，尤其是在目前人口老化問題日益嚴重的情況下，人們愈來愈關注退休保障，更有不少商人和群體積極推行銀髮就業和經濟圈，可見社會也提高了對退休後生活保障的重視程度。現時市場上已有不少退休理財方案，如香港按揭證券公司推出的安老按揭和公共終身年金等，私營保險機構也推出不少如延期年金、自願醫保計劃等產品，積金局日前也透露會於年內推出首個退休後投資方案，反映出市場對這類型產品的需求甚殷。

根據政府統計數字，香港人口老齡化相信已是不爭的事實。不少戰後「嬰兒潮」時期在香港出生和長大的市民，都已屆退休年齡。另一方面，2019年日本厚生勞動省的全球平均壽命報告顯示，香港女性和男性的平均壽命為88.13歲及82.34歲，繼續蟬聯全球第一。換句話說，市民要面對的退休生活愈來愈長，有機會動輒達二十年以上，因此，港人更需要提早為退休生活作好充分準備。

在考慮退休生活時，理財當然是不可或缺的一環。有人希望退休後環遊世界；有人想開一間小店，做街坊生意；有人則想投入義工活動或上興趣班，豐富人生。每個人有不同的願景，需要不同金額的退休金，支付未來的生活開支。因此，退休理財是非常個人化的，如果只依靠一筆退休金去應付退休後的生活，可能會缺乏安全感。要真正達到財務自由，最好在退休之後仍然能有固定收入，如年金收入，再加上一個風險和回報均衡而合適的退休理財組合，以及適合自己的保險方案，以便足夠應付日後的生活和醫療開支。當然，要定制個人化的理財保險方案，還可尋求專業機構和財務規劃專家的協助，找出適合自己的理財目標，提高日後財務自主的能力，讓大家輕鬆面對並享受退休的生活。

退休理財能使大家預備較充裕的資金應付退休後的生活。然而，退休後整體的生活質素，是跟健康因素分不開的。退休後的人生下半場除了要有財務上的自由，也要有健康的心態和體魄，才能讓退休生活更精彩。因此，健康管理也是我們人生的重要議題，我們要時常注意身體健康，定期檢查身體，才能減少患病的機會，並在發現嚴重疾病時，也能及早醫治。

中銀人壽正與跨行業夥伴合作，拓展退休養老及健康管理市場，締造創新保險業務生態圈，為大眾在退休和健康管理方面創造新的價值。作為一間有承擔的保險公司，我們除了在市民患病時，支援其醫療開支，令他們得到優質的醫療服務，安心治病；而在日常生活中，我們也為其提供健康管理服務，針對市場需要，讓大家在每個階段都能享受人生。

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